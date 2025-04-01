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Общество

Власти отчитались о росте доли довольных зарплатой россиян

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У россиян резко вырос уровень удовлетворенности своей заработной платой, сообщает РБК со ссылкой на данные исследования Росстата. Более 61 процента россиян отметили, что вполне удовлетворены ее размером, в 2022 году таких людей было немногим больше 50 процентов.

Также Росстат отмечает, что выросли и несколько показателей, связанных с удовлетворенностью выполняемой работой. Более 80 процентов россиян положительно оценивают условия труда, моральную удовлетворенность от него, выполняемые обязанности и надежность работы. Профессиональная удовлетворенность оценивается на уровне чуть ниже 75 процентов.

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РБК отмечает, что результаты исследования публикуют раз в два года — нынешние показатели отражают настроения россиян в 2023-2024 годах. Опрошенные журналистами эксперты сообщили, что рост зарплат в стране связан с формированием «рынка труда соискателя». В этих условиях работодатели вынуждены создавать привлекательные условия для работников, чтобы сохранить уже имеющийся штат и нанять новых работников в условиях дефицита кадров.

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Однако некоторые эксперты усомнились в том, что рост удовлетворенности сохранится. «Удовлетворенность быстро пройдет, если инфляция будет высокой», — отметил старший партнер «Экопси консалтинг», руководитель практики «социология бизнеса» Андрей Онучин. Он считает, что сохранить уровень удовлетворенности смогут работодатели, которые смогли сделать систему мотивации сотрудников справедливой и прозрачной.

Росстат также перечислил факторы, которые влияют на отношение россиян к своему месту работы. Помимо величины заработной платы в список вошли корпоративные социальные программы, включающие материальную поддержку, например, выплаты многодетным и молодым семьям, расширенное медицинское страхование, оплата учебы.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин рассказал о росте реальных зарплат россиян на 8,5 процентов за прошедший год и рекордно низком уровне безработицы. Росстат же в 2024 зарегистрировал исторически низкий уровень бедности в стране.

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