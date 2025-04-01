Названы доходы богатейших россиян

Состояние богатейших российских предпринимателей с начала 2025 года в совокупности увеличилось на 19,5 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), который рассчитывается, в частности, на основе стоимости акций компаний.

Так, согласно данным BBI, больше всех за указанный период заработал акционер крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» бизнесмен Алишер Усманов. С начала года его состояние увеличилось на 3,91 миллиарда долларов — до 17,1 миллиарда долларов. Усманов все еще находится в санкционном списке Евросоюза и пытается снять эти ограничения.

На втором месте — российский сенатор Сулейман Керимов, чей доход с начала года увеличился на 2,3 миллиарда, составив 9,34 миллиарда долларов.

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Самые большие убытки за указанный период понес председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Согласно данным BBI, его состояние уменьшилось на 2,38 миллиарда — до 23,4 миллиарда долларов.

В рейтинге говорится, что самым богатым из представленных в списке российских предпринимателей стал президент компании «Норникель» Владимир Потанин. За указанный период его состояние увеличилось на 1,55 миллиарда, составив 29,4 миллиарда долларов. Следующим в списке значится совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. По данным BBI, с начала 2025 года его состояние увеличилось на 1,3 миллиарда долларов — до 26,6 миллиарда долларов.

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В рейтинге Bloomberg Billionaires Index также значится создатель Telegram Павел Дуров. Согласно подсчетам издания, с начала 2025 года он заработал 1,35 миллиарда долларов. Таким образом его состояние увеличилось до 12,4 миллиарда долларов.

Агентство с марта 2012 года составляет рейтинг Bloomberg Billionaires Index, отражающий состояние 500 самых богатых людей мира.