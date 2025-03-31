Россиянка обвинила бывшего в угрозах убийством и попытке поджечь ее заведение

Житель Архангельска Максим преследует свою бывшую партнершу Надежду, угрожает ей убийством и стреляет по стеклам ее машины. Об этом Надежда рассказала телеграм-каналу «Осторожно, новости».

Женщина утверждает, что рассталась с 58-летним Максимом еще в 2023 году. По ее словам, мужчина не смог смириться с разрывом и начал ее преследовать. Однажды он попытался поджечь ее кулинарную лавку, но был задержан полицией при передаче денег исполнителю, пишет телеграм-канал.

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По данным «Осторожно, новости», мужчину отпустили и запретили покидать территорию города Архангельск. Сообщается, что после случившегося Максим продолжил преследовать Надежду — он поджидал ее у дома или работы и ездил за ней по городу. По словам Надежды, бывший партнер угрожал ей убийством и говорил, что у нее есть лишь два варианта: быть с ним или умереть.

Женщина утверждает, что преследования с тех пор не прекратились. По ее словам, мужчина прокалывает шины, стреляет по стеклам ее машины и загораживает проход к ее кулинарной лавке автобусом. Несколько месяцев назад Максим оставил на лобовом стекле ее машины две гвоздики, пишет телеграм-канал.

Женщина рассказала, что не раз сообщала в полицию и прокуратуру о случившемся, однако ей пока не помогли.

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Ранее суд в Санкт-Петербурге приговорил 23-летнего Илью Вересаева к году и месяцу колонии общего режима за угрозы убийством в адрес бывшей девушки Дарьи. По данным «Осторожно, новости», после первого уголовного дела о грабеже он начал употреблять наркотики и применять насилие к своей девушке. Дарья решила расстаться с ним, но он уговорил ее остаться, пообещав пройти лечение от зависимости.

Позже девушка узнала, что беременна и сообщила об этом Илье, однако тот стал избивать ее еще чаще. Девушка переехала жить к матери и тогда мужчина стал ее преследовать. Осенью прошлого года Дарья рассказала «Осторожно, новости», что полиция не реагировала на ее заявления в течение пяти месяцев. Она опасалась, что Илья может ее убить.

