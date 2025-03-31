Правительству предложили контролировать избыточный вес у женщин

Всероссийский союз пациентов обратился в правительство с предложением помочь 40 миллионам россиян справиться с ожирением. Особенно следует позаботиться о женщинах, так как избыточный вес ухудшает репродуктивную функцию, говорится в письме на имя вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа.

Женщин, которые планируют беременность, следует обеспечить препаратами для снижения массы тела, говорится в письме. Его авторы считают, что правительство должно повысить доступность для женщин бариатрических вмешательств — операций по уменьшению желудка.

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В союзе пациентов контроль женского здоровья объяснили заботой о повышении рождаемости. «Ожирение у женщин детородного возраста оказывает критическое влияние на снижение репродуктивной функции, сопровождаясь высокой частотой ановуляции, синдромом гиперандрогении, нарушениями менструального цикла. Режим питания беременных женщин оказывает непосредственное влияние на состояние здоровья будущего ребенка», — заявили авторы обращения к вице-премьеру.

Союз пациентов также предложил прописать в нормативных актах допустимую долю взрослого населения с индексом массы тела выше 30 (рассчитывается по формуле масса тела, деленная на рост в метрах, возведенный в квадрат). Авторы письма посоветовали властям внедрить «персонализированный подход», «системно» наблюдать пациентов с нарушением метаболического здоровья, корректировать их лечение, питание и поведение.

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В стране 27% населения, около сорока миллионов человек, страдает от избыточного веса, привел данные Минздрава «Коммерсантъ». В Минздраве газете подтвердили, что знают о письме общественной организации, но пока планируют только вести диспансерное наблюдение пациентов с ожирением первой и второй степени.

Всероссийский союз пациентов у себя на сайте сообщает, что объединяет 17 общероссийских и межрегиональных организаций, представляющих интересы около пяти миллионов россиян, страдающих тяжелыми инвалидизирующими заболеваниями.