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Общество

Уменьшилась доля пьющих россиян

2 минуты чтения 19:05

В России сокращается доля россиян, употребляющих алкоголь, сообщает РБК со ссылкой на данные исследования Росстата. Самым непопулярным из алкогольных напитков оказалось пиво.

Исследование показало, что 45 процентов россиян вообще не употребляют алкоголь. Журналисты отмечают, что этот показатель растет на протяжении последних нескольких лет — в 2018 году о своем отказе от алкоголя заявляли менее 40 процентов опрошенных.

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Росстат собирал данные с помощью личного опроса россиян во всех регионах страны. Всего в период с мая по июня 2024 года сотрудники ведомства опросили 60 тысяч домохозяйств. О частоте употребления алкоголя спрашивали россиян старше 14 лет. Большинство употребляющих алкогольные напитки россиян заявили, что делают это раз в несколько месяцев (43,3 процента), каждую неделю и чаще с алкоголем соприкасаются почти 22 процента россиян.

Пиво оказалось напитком, которое употребляют меньше всего россиян — об этом заявили более 43 процентов опрошенных. Показатели вина и крепких напитков ниже — 38,3 и 33 процента соответственно.

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Мужчины употребляют алкоголь значительно чаще женщин, от спиртных напитков отказались лишь 35,1 процента мужчин. Среди женщин непьющих оказалось более половины — 53,1 процента. Также женщины гораздо чаще заявляли о том, что предпочитают вино и реже отмечали склонность к употреблению крепких напитков.

РБК отмечает, что о сокращении доли употребляющих алкоголь россиян заявляют и чиновники, однако другие исследования показывают рост продаж алкогольных напитков в России. За 2024 год жители страны купили на 8 процентов больше пива, на 4 процента крепких напитков и почти на 1,5 процента вина по сравнению с показателями 2023 года. Самым популярным спиртосодержащим напитком оказалась водка, но показатели ее продаж не изменились второй год подряд.

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