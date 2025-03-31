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Общество

СМИ: у жителей российского города чернеют руки от воды из-под крана

2 минуты чтения 19:36

Жители Дальнереченска в Приморском крае пожаловались телеграм-каналу «Осторожно, новости», что в течение четырех дней у них из кранов течет желтая вода с запахом канализации, которая оставляет черные следы на руках. Компания «Примтеплоэнерго» объясняет плохое качество воды в городе весенними паводками.

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«Как ребенка в такой воде купать? Детские вещи все пожелтели, кожа сыпью покрывается, про посуду, сантехнику уже молчу. Это ж сколько нужно бутилированной воды на этаж мне принести на семью. Из года в год одно и то же. Крик души уже просто. Вы тогда хоть подвоз организуйте, сил уже нет», — цитирует «Осторожно, новости» местную жительницу.

«Арсеньевские вести» семь лет назад в статье об истории протестов местных жителей за чистую воду сообщали, что дальнереченцы выходили на митинг из-за качества воды еще в 2008 году. Около 10 лет назад суд обязал «Дальводоканал» оказывать местным жителям качественные услуги по водоснабжению. Однако к 2018 году ситуация не изменилась: «В апреле-мае из кранов холодного и горячего водоснабжения опять лилась вонючая вода желтого цвета, так называемая вода, портящая ванную, посуду, белье и так далее», — пишет издание.

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Два года назад местная жительница во время заседания дальнереченского совета депутатов спрашивала у главы городского округа Сергея Старкова, почему с 2020 года чиновники не публикуют сведения о качестве водопроводной воды. Также она приносила на заседание банку с водой из своей квартиры. По данным издания «Народная весть», Старков проигнорировал вопрос пенсионерки.

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