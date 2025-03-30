СМИ: Зеленский готовится к президентским выборам

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе поручил своей команде организовать выборы после полного прекращения огня, сообщили источники The Economist. Большинство из них считает, что Зеленский собирается провести голосование летом.

Собеседники издания объяснили, что для проведения выборов в первую очередь необходимо отменить военное положение в Украине. Поэтому первые признаки подготовки к выборам могут появиться к 5 мая, когда Верховная Рада планирует рассматривать продление военного положения, истекающего 8 мая.

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Согласно украинским законам, для проведения предвыборной агитации требуется не менее 60 дней, поэтому самая ранняя возможность провести голосование — начало июля. При этом часть источников The Economist уточняет, что на кампанию придется потратить три месяца, потому что избирательным комиссиям нужно восстановить списки избирателей после трех лет войны.

Высокопоставленный чиновник в правительстве Украины считает, что Зеленский попытается «застать соперников врасплох» выборами в июле, чтобы максимально ограничить для них время на предвыборную кампанию. По его мнению, длительная кампания помешала бы не только переизбранию действующего президента, но и «разорвала бы страну на части».

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Владимир Путин в четверг предложил ввести в Украине внешнее управление ООН, чтобы с его помощью избрать новое руководство страны и вести с ним мирные переговоры. По данным Reuters, в ответ представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что власть в Украине могут определять только Конституция и народ этой страны.

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