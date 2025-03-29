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Общество

Вторая ракетка России Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство

2 минуты чтения 15:39 | Обновлено: 15:51

Теннисистка из России Дарья Касаткина объявила в своем инстаграме, что теперь будет выступать за Австралию. Спортсменка занимает 12 место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации и второе — среди российских теннисисток. В 2022 году Касаткина выступила за прекращение войны в Украине, а также совершила каминг-аут.

«Австралия — это место, которое я люблю, оно невероятно гостеприимно, здесь чувствую себя как дома. Мне нравится бывать в Мельбурне, и я с нетерпением жду возможности обосноваться там. Также я с гордостью объявляю, что с этого момента я буду представлять свою новую родину, Австралию, в своей профессиональной теннисной карьере», — заявила Касаткина.

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Теннисистка добавила, что «всегда будет с уважением и теплой признательностью относиться к своим корням», и поблагодарила семью, тренеров и всех, кто поддерживал ее в теннисной карьере.

В марте Касаткина уступила звание первой ракетки России 17-летней Мирре Андреевой. Андреева сейчас занимает шестое место в мировом рейтинге. Среди австралийских теннисисток до сегодняшнего дня первую строчку рейтинга занимала Кимберли Биррелл. В мировом рейтинге она сейчас находится на 68 месте.

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В июле 2022 года в интервью спортивному журналисту Вите Кравченко Касаткина совершила каминг-аут, подтвердив, что у нее есть девушка. В день публикации интервью Касаткина опубликовала в инстаграме совместную фотографию с фигуристкой Натальей Забияко.

В том же интервью на вопрос Кравченко, чего она хочет больше всего, Касаткина ответила: «Чтобы закончилась война». Спортсменка пояснила, что с 24 февраля 2022 года она ежедневно думает о войне и хотела бы прекращения боевых действий.

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