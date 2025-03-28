СМИ: ВСУ наступают на Белгородскую область

На фоне переговоров об урегулировании военного конфликта в Украине, ВСУ в последние дни усилили наступление на Белгородскую область. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на официальных лиц Украины, военных аналитиков и российских блогеров.

Как пишет издание, масштаб наступления пока неясен, как и цели, которые преследует Украина. По словам военных аналитиков, это может быть попыткой отвлечь российские войска из Курской области, чтобы ослабить наступление российской армии в этом регионе. Киев также может надеяться, что захват еще одного участка в России предоставит ему дополнительные рычаги влияния.

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NYT отмечает, что новое наступление, вероятно, носит более ограниченный характер, нежели операция в Курской области. Пока ВСУ удалось взять под контроль лишь небольшую территорию вдоль границы. Сколько военнослужащих было задействовано в этой операции и каковы были ответные действия России, пока тоже неясно.

Официально украинские власти не сообщали о наступлении, но три неназванных чиновника подтвердили NYT, что операция в Белгородской области продолжается. Россия также не делала официальных заявлений.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в настоящее время некоторые районы региона небезопасны, сославшись на атаки беспилотников и обстрелы. Однако о пересечении российской границы ВСУ он не сообщал, пишет издание.

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По словам руководителя украинского Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, ВСУ занимается в частности «уничтожением скоплений противника на территории Белгородской области, поскольку противник планировал использовать эти скопления на территории» Украины.

NYT отмечает, что российские блогеры писали об использовании украинской армией бронетехники для пересечения границы, в ответ на что Россия задействовала военнослужащих из Чечни, солдат регулярной армии и морскую пехоту.

По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ перешли границу в Белгородской области и вошли в село Демидовка. Позднее украинские военнослужащие вошли еще в три поселения недалеко от границы.

Пересечение границы подтвердил также Паси Паройнен, аналитик финской компании Black Bird Group. По его словам, Украине удалось «обеспечить надлежащую буферную зону обороняемой территории и захватить несколько деревень вдоль границы в течение первых нескольких дней атак». Паройнен считает, что Демидовка, вероятно, находится под контролем ВСУ.