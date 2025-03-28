СМИ: Кремль захотел «вернуть Россию 2021 года»

В администрации Владимира Путина обсуждают варианты «нормализации» жизни в России после заключения перемирия с Украиной. В частности речь идет о возвращении на телевидение шоу «Вечерний Ургант». Об этом сообщает «Верстка» со ссылкой на неназванные источники.

Как пишет издание, переговоры о возвращении «Вечернего Урганта», который сняли с эфира «Первого канала» после начала войны в Украине, ведутся уже несколько месяцев. При этом источники в АП рассказали «Верстве», что возвращение проектов с участием Ивана Урганта возможно только «после перемирия».

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«Есть некий план “верни себе Россию 2021”, чтобы привлечь назад в страну уехавших в 2022 году. Его готовят и обсуждают на фоне возможной приостановки боевых действий», — утверждает один из источников издания. По его словам, уже достигнута договоренность с Иваном Ургантом о его возвращении на экран. При этом другой источник издания отрицает существование таких планов.

В то же время шоу Урганта, вероятно, будет подвергаться цензуре и потеряет «творческую независимость», добавили собеседники издания. «Каяться ему, скорее всего, не придется. Но жертвы будут, обсуждается потеря “творческой независимости”, новая команда, продюсеры, сценаристы и так далее», — отмечают источники.

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В ВГТРК «Верстке» рассказали, что количество патриотических программ на телевидении уже стало уменьшаться. «Сокращается число ваты в эфире, растет число развлекательных шоу, но с ватными элементами. Типа гостем “Давай поженимся” может стать боец “Вагнера” и так далее», — рассказал источник.

Кроме того, утверждается, что в АП задумались о возвращении релокантов, но только тех, которые уехали из России в период войны и не совершили «противоправных действий». В первую очередь чиновники рассчитывают на IT-специалистов и предпринимателей, которые не высказывались против войны.

Также в плане по «нормализации» жизни, как пишет «Верстка», есть пунк об упрощении снятия статуса «иноагента». Источники издания рассказали, что в рамках «смягчения внутренней политики» для «иноагентов» могут ввести «условный срок», после которого статус могут вернуть, если человек снова что-либо «нарушит».