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Общество

СМИ: для российских генералов построили роскошный курорт вместо стрелковой базы

2 минуты чтения 19:29

На острове Русский вместо стрелкового комплекса Министерства обороны была построена элитная база отдыха в японском стиле «Гёкуро», сообщает «Система» — расследовательский проект «Настоящего времени» и «Радио Свобода». Источник издания рассказал, что комплексом пользуются высокопоставленные чиновники из центрального аппарата Минобороны.

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По данным источников «Системы», участком, на котором расположена «Гёкуро», заведует военное лесничество Минобороны. На территории комплекса есть вертолетная площадка и пирс для катеров и лодок. Также со ссылкой на решение Арбитражного суда Приморского края расследователи сообщают, что проект по благоустройству «Гёкуро» включал в себя детскую площадку, скалодром, несколько костровых ям и пасеку. Проект обнаружил на спутниковых снимках баскетбольную площадку.

Два дня назад анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что в 2020 году бывший замминистра обороны Тимур Иванов распорядился построить на острове Русский стрелковую базу. По данным канала, Иванов заявлял, что объект нужен для «повышения боевой подготовки военнослужащих». «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что строила базу компания «ПКБ Парус» на безвозмездной основе по договору пожертвования.

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«Системе» удалось получить доступ к отчетности «ПКБ Парус» и подтвердить, что эта фирма занималась строительством «Гёкуро». Названа база в честь редкого сорта зеленого чая «драгоценная роса». Журналисты обнаружили план интерьера «Гёкуро» в каталоге строительной компании «КЛМ-Арт». Также фотографии базы с интерьерами в японском стиле опубликовал «ВЧК-ОГПУ».

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