СМИ: для российских генералов построили роскошный курорт вместо стрелковой базы

На острове Русский вместо стрелкового комплекса Министерства обороны была построена элитная база отдыха в японском стиле «Гёкуро», сообщает «Система» — расследовательский проект «Настоящего времени» и «Радио Свобода». Источник издания рассказал, что комплексом пользуются высокопоставленные чиновники из центрального аппарата Минобороны.
По данным источников «Системы», участком, на котором расположена «Гёкуро», заведует военное лесничество Минобороны. На территории комплекса есть вертолетная площадка и пирс для катеров и лодок. Также со ссылкой на решение Арбитражного суда Приморского края расследователи сообщают, что проект по благоустройству «Гёкуро» включал в себя детскую площадку, скалодром, несколько костровых ям и пасеку. Проект обнаружил на спутниковых снимках баскетбольную площадку.
Два дня назад анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что в 2020 году бывший замминистра обороны Тимур Иванов распорядился построить на острове Русский стрелковую базу. По данным канала, Иванов заявлял, что объект нужен для «повышения боевой подготовки военнослужащих». «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что строила базу компания «ПКБ Парус» на безвозмездной основе по договору пожертвования.
«Системе» удалось получить доступ к отчетности «ПКБ Парус» и подтвердить, что эта фирма занималась строительством «Гёкуро». Названа база в честь редкого сорта зеленого чая «драгоценная роса». Журналисты обнаружили план интерьера «Гёкуро» в каталоге строительной компании «КЛМ-Арт». Также фотографии базы с интерьерами в японском стиле опубликовал «ВЧК-ОГПУ».