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Политика

СМИ: США захотели получить тотальный контроль над экономикой Украины

2 минуты чтения 11:31

США настаивают на контроле над всеми крупными будущими инвестициями в инфраструктуру и минеральные ресурсы Украины. Если соглашение будет подписано, оно предоставит США «огромную власть» по контролю инвестиций в том числе в дороги, порты, шахты, нефть и газ, а также добычу критически важных минералов, пишет Bloomberg.

По данным издания, подписание соглашения может наложить вето на участие других союзников Киева и подорвать его стремление к членству в Европейском союзе. Кроме того, соглашение приведет к «беспрецедентному расширению экономического влияния США в крупнейшей по площади стране Европы».

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Отмечается, что США получит первоочередное право на прибыль специального инвестиционного фонда реконструкции, который будет контролироваться Вашингтоном. В проекте соглашения сказано, что США рассматривают «материальные и финансовые выгоды», предоставленные Украине после полномасштабного вторжения России, как свой вклад в этот фонд

Как пишет Bloomberg, это означает, что администрация Трампа заставит Украину оплатить всю военную и экономическую поддержку США, предоставленную с начала войны.

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Проект соглашения был направлен официальным лицам в Украине в прошлые выходные. Предыдущий его вариант не был подписан из-за перепалки между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме. При этом, как отмечает Bloomberg, финальные условия соглашения еще могут измениться. 

Кроме того, по данным Financial Times, проект соглашения не предполагает гарантий безопасности Киеву. По данным издания, один из неназванных украинских чиновников назвал новый проект соглашения «несправедливым», а другой сравнил его с «грабежом».

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