Социологи поспорили из-за счастья россиян

Представили социологических служб и научных организаций не согласились с оценками уровня счастья и психологического россиян друг друга, сообщает РБК со ссылкой на данные исследований и комментарии ученых. Одни заявили о росте уровня счастья, другие — о том, что почти половина россиян сталкивается с психологическими расстройствами.

ФОМ утверждает, что индекс счастья россиян составляет 7,27 балла из 10 возможных. В организации отметили, что этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом, как и индекс благополучия — он составил 6,7 пункта из 10 в марте 2025 года. Доля респондентов, которые удовлетворены своей жизнью, по мнению директора фонда, на 38 процентов выше, чем в прошлые годы. Но с такими оптимистичными оценками согласны не все исследователи.

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РБК отмечает, что согласно данным исследования Института психологии РАН у 39 процентов населения России присутствуют признаки депрессии, у 24 процентов — признаки тревоги. «То есть, грубо говоря, примерно где-то одна треть населения России страдает тревожно-депрессивным состоянием», — заявила эксперт департамента политических исследований ВЦИОМ Кристина Джгамадзе.

Рассказали о своем исследовании и представители Высшей школы экономики. Оно проводилось онлайн среди городского населения и показало, что почти половина россиян за последние 12 месяцев испытывала нервные расстройства, депрессию или плохое эмоциональное самочувствие. Почти треть опрошенных отметила ухудшение своего психологического состояния.

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На эту тенденцию, как считают во ВШЭ, практически не влияют уровень образования, трудоустройство, семейный статус и наличие детей. Самыми чувствительными среди россиян, по данным этого исследования, оказались женщины и молодые люди.

Представитель РАН Тимофей Нестик заявил, что на фоне «ожидания мира» у россиян все же снижаются показатели депрессии и тревожности при одновременном росте «страхов». Он связал это с высоким уровнем неопределенности, в котором существуют россияне.