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Политика

СМИ: Путин готов «ждать краха Украины» и не прекращать войну

2 минуты чтения 14:41

Представители российской элиты встретились с Владимиром Путиным за несколько часов до его созвона с президентом США Дональдом Трампом. На встрече Путин дал им понять, что процесс мирных переговоров по Украине будет длительным и не обязательно увенчается успехом. Об этом сообщает Faridaily со ссылкой на анонимные источники.

По их словам, Путин уверен, что он хорошо знает характер Трампа, и считает, что сможет убедить его закончить войну на выгодных для России условиях. «Но он также готов вести войну столетие. Идея Путина дождаться краха Украины не такая уж и глупая», — заявил один из источников издания.

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При этом, по словам собеседников Faridaily, российская элита с недоверием относится к изменениям в политике Белого дома по отношению к России и подозревает, что Трамп может устроить «ловушку».

«Мои ожидания от Трампа — одна из двух крайностей: либо будет большое соглашение, либо мы будем скандалить, и Запад будет давить на нас еще сильнее», — рассказал высокопоставленный российский чиновник, который регулярно встречается с Путиным. По словам другого источника издания, Трамп может преследовать собственные цели и «может взорваться в любой момент», если действия Москвы его разочаруют.

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Кроме того, собеседники Faridaily отметили, что на фоне переговоров остальная политическая рутина в России «замерла». Многие чиновники ждут конечных результатов, в то время как Путин «поглощен задачами восстановления российско-американских отношений». Об этом свидетельствует в частности то, что он несколько раз менял свой график и отложил послание Федеральному собранию. В прошлый раз это происходило после начала войны в 2022 году. 

«Для обращения нужна некоторая политическая ясность. И сейчас мы не знаем, будет ли у нас война или мир», — заявил неназванный экс-чиновник. По его словам, эта ясность наступит после встречи Путина с Трампом, однако дата встречи пока не определена.

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