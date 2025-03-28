EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Машина скорой помощи протаранила автобусную остановку

2 минуты чтения 22:17

Машина скорой помощи врезалась в автобусную остановку в московском районе Чертаново, утверждает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Агентство городских новостей «Москва» сообщает о четырех пострадавших.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших — находившийся на остановке человек, остальные трое ехали в машине скорой помощи. Известно, что один из них водитель машины.

Я работаю могильщиком
Я работаю могильщиком
Моя работа помогает ценить время и жизнь, а люди постоянно дают нам водку. Заменить нас некому
Общество10 минут чтения

Инцидент произошел вечером 28 марта. Телеграм-канал Shot утверждает, что столкновение случилось по вине водителя, который не справился с управлением. РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что машина скорой помощи двигалась по встречной полосе со включенными мигалками.

«Осторожно, Москва» пишет, что на данный момент рассматривается также версия, что водитель скорой помощи врезался в остановку, когда пытался уйти от столкновения. В московском управлении ГИБДД отметили, что обстоятельства произошедшего только устанавливаются — на данный момент официальная версия произошедшего не называется.

Я уехала из России в Сербию
Я уехала из России в Сербию
Моя карьера врача разрушена, но я довольна, потому что чувствую себя в безопасности
Общество7 минут чтения

Ранее экс-следователь из Владивостока протаранил двери храма на машине из-за того, что священники не разрешили ему использовать свечи, купленные в другом месте. Мужчина угнал машину, а перед поездкой к храму успел повредить шлагбаумы у здания правительства Приморья, машину Росгвардии, автомобиль наряда ДПС и маршрутный автобус. 

После задержания он обратился к местным чиновникам и потребовал от них покинуть страну в течение суток. Проведенный тест показал нулевое содержание алкоголя в крови мужчины, следователи организовали доследственную проверку по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Корреспондент ТАСС победил на World Press Photo
Мир
Корреспондент ТАСС победил на World Press Photo
Его фотосерия, посвященная протестам в Грузии, возмутила и украинцев, и грузин, и россиян. Но есть и другие победители
00:01 29 марта
Политкорректная «Белоснежка» провалилась в прокате
Интернет и мемы
Политкорректная «Белоснежка» провалилась в прокате
Disney пыталась угодить всем, но получила скандал за скандалом. Фильм называют «самым проблемным» в истории студии
17:26
Я переехала в Нидерланды и стала капитаном яхты
Общество
Я переехала в Нидерланды и стала капитаном яхты
Это хобби приносит мне деньги и радость, хотя однажды я заблудилась в море
00:01
Россиянам запретили рекламу в Instagram
Интернет и мемы
Россиянам запретили рекламу в Instagram
Власти метили в американские компании, а ударили по блогерам и бизнесу. Как обойти новый запрет и есть ли альтернативы?
16:00 27 марта
Мой первый парень погиб на войне
Общество
Мой первый парень погиб на войне
Я журналистка в эмиграции, а он воевал на стороне России. Я не знаю, как с этим жить
00:01 27 марта
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Мир
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Женщины бегут отсюда из-за традиционных ценностей, которые грозят стране демографическим кризисом
17:00 26 марта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования