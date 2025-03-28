Машина скорой помощи протаранила автобусную остановку

Машина скорой помощи врезалась в автобусную остановку в московском районе Чертаново, утверждает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Агентство городских новостей «Москва» сообщает о четырех пострадавших.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших — находившийся на остановке человек, остальные трое ехали в машине скорой помощи. Известно, что один из них водитель машины.

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Инцидент произошел вечером 28 марта. Телеграм-канал Shot утверждает, что столкновение случилось по вине водителя, который не справился с управлением. РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что машина скорой помощи двигалась по встречной полосе со включенными мигалками.

«Осторожно, Москва» пишет, что на данный момент рассматривается также версия, что водитель скорой помощи врезался в остановку, когда пытался уйти от столкновения. В московском управлении ГИБДД отметили, что обстоятельства произошедшего только устанавливаются — на данный момент официальная версия произошедшего не называется.

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Ранее экс-следователь из Владивостока протаранил двери храма на машине из-за того, что священники не разрешили ему использовать свечи, купленные в другом месте. Мужчина угнал машину, а перед поездкой к храму успел повредить шлагбаумы у здания правительства Приморья, машину Росгвардии, автомобиль наряда ДПС и маршрутный автобус.

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