Увеличился возраст среднего работника в России

В России в 2024 году средний возраст работника увеличился до рекордных 42 с половиной лет. Кроме этого, незначительно уменьшилась продолжительность рабочего времени, пишет РБК со ссылкой на результаты обследования рабочей силы Росстата за 2024 год.

Сообщается, что в 2024 году численность работников в возрасте до 35 лет снизилась на 837 тысяч, до 20,4 миллиона человек. Сильнее всего сократилось число трудящихся в возрасте от 30 до 34 лет — на 682 тысячи, до 9,8 миллиона человек.

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Число работников старшего поколения (от 55 лет и старше) увеличилось на 460 тысяч, достигнув 13,47 миллиона. Доля этой возрастной группы на рынке труда стабильно растет в последние годы, отмечается в исследовании. В 2020 году, на фоне пандемии, она не превышала 17%.

По данным Росстата, из-за подобных сдвигов, в 2024 году средний возраст работников достиг 42 с половиной лет, увеличившись за год на три месяца. Средний возраст женщин оказался выше, чем у мужчин: 42,9 года против 42,2 года.

По словам директора группы консультирования по управлению персоналом «Б1» Дарины Соколовой, компании все чаще привлекают сотрудников пенсионного возраста для передачи знаний молодым специалистам и восполнения кадрового дефицита. Чаще всего такое происходит на производственных предприятиях, утверждает она.

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Кроме этого, в России незначительно сократилась длительность рабочего времени. В 2023 году на фоне кадрового дефицита его средняя продолжительность достигла 38 часов 13 минут — максимума за десятилетие. В 2024 году рост замедлился, и показатель снизился на минуту, до 38 часов 12 минут в неделю. Статистика учитывает как официальное время по договору, так и сверхурочные, подготовку к работе и простой не по вине сотрудника.

По мнению директора по маркетингу HR-платформы Skillaz Григория Бахина, такая статистика связана прежде всего с ростом числа самозанятых и фрилансеров, чей рабочий день менее регламентирован и не укладывается в традиционные нормы.