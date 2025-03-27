EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Увеличился возраст среднего работника в России

2 минуты чтения 09:01

В России в 2024 году средний возраст работника увеличился до рекордных 42 с половиной лет. Кроме этого, незначительно уменьшилась продолжительность рабочего времени, пишет РБК со ссылкой на результаты обследования рабочей силы Росстата за 2024 год.

Сообщается, что в 2024 году численность работников в возрасте до 35 лет снизилась на 837 тысяч, до 20,4 миллиона человек. Сильнее всего сократилось число трудящихся в возрасте от 30 до 34 лет — на 682 тысячи, до 9,8 миллиона человек.

Мой первый парень погиб на войне
Мой первый парень погиб на войне
Я журналистка в эмиграции, а он воевал на стороне России. Я не знаю, как с этим жить
Общество8 минут чтения

Число работников старшего поколения (от 55 лет и старше) увеличилось на 460 тысяч, достигнув 13,47 миллиона. Доля этой возрастной группы на рынке труда стабильно растет в последние годы, отмечается в исследовании. В 2020 году, на фоне пандемии, она не превышала 17%.

По данным Росстата, из-за подобных сдвигов, в 2024 году средний возраст работников достиг 42 с половиной лет, увеличившись за год на три месяца. Средний возраст женщин оказался выше, чем у мужчин: 42,9 года против 42,2 года.

По словам директора группы консультирования по управлению персоналом «Б1» Дарины Соколовой, компании все чаще привлекают сотрудников пенсионного возраста для передачи знаний молодым специалистам и восполнения кадрового дефицита. Чаще всего такое происходит на производственных предприятиях, утверждает она.

Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Женщины бегут отсюда из-за традиционных ценностей, которые грозят стране демографическим кризисом
Мир5 минут чтения

Кроме этого, в России незначительно сократилась длительность рабочего времени. В 2023 году на фоне кадрового дефицита его средняя продолжительность достигла 38 часов 13 минут — максимума за десятилетие. В 2024 году рост замедлился, и показатель снизился на минуту, до 38 часов 12 минут в неделю. Статистика учитывает как официальное время по договору, так и сверхурочные, подготовку к работе и простой не по вине сотрудника.

По мнению директора по маркетингу HR-платформы Skillaz Григория Бахина, такая статистика связана прежде всего с ростом числа самозанятых и фрилансеров, чей рабочий день менее регламентирован и не укладывается в традиционные нормы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мой первый парень погиб на войне
Общество
Мой первый парень погиб на войне
Я журналистка в эмиграции, а он воевал на стороне России. Я не знаю, как с этим жить
00:01
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Мир
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Женщины бегут отсюда из-за традиционных ценностей, которые грозят стране демографическим кризисом
17:00 26 марта
Я уехала из России в Сербию
Общество
Я уехала из России в Сербию
Моя карьера врача разрушена, но я довольна, потому что чувствую себя в безопасности
00:01 26 марта
Новый сериал Netflix бьет все рекорды
Мир
Новый сериал Netflix бьет все рекорды
«Переходный возраст» снят одним кадром и воплотил главные страхи родителей. Критики в восторге
17:00 25 марта
Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Общество
Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Я оставила свой бизнес в Тбилиси и уехала в российскую деревню. Теперь у меня нет работы, но есть огород, и я счастлива
00:01 25 марта
Библейская труба
Политика
Библейская труба
Как отравленная пустота стала новой скрепой
18:47 24 марта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования