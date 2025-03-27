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Общество

Швейцарский зоопарк придумал систему развлечения больших кошек

2 минуты чтения 22:42 27 марта

Сотрудники зоопарка в швейцарском городе Цюрих придумали новую концепцию организации жизни кошачьих крупных видов, сообщает местная газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Вместо традиционного содержания в одном вольере животным дадут возможность постоянно перемещаться между ними.

Тигры, львы и снежные барсы будут прогуливаться и постоянно жить в четырех вольерах с разными климатическими зонами. Они будут имитировать погодные условия сухого и лиственного лесов, поляны и гор. Работники зоопарка считают, что это разнообразит повседневную жизнь животных.

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По задумке администрации зоопарка животные будут перемещаться между вольерами по очереди так, чтобы не оказываться в одном из них одновременно в большом количестве. Они считают, что кошкам поможет постоянное присутствие запахов других животных — это будет мотивировать их больше исследовать окружающую территорию из-за отсутствия уверенности, что поблизости нет другого хищника.

Журналисты отмечают, что эта идея может показаться намеренным созданием стрессовых ситуаций для животных, но именно в этом видят цель ее авторы. «Чувство конкуренции является положительным стрессом для животных», — отмечает директор зоопарка Северин Дрессен. Он считает, что эта концепция помогает его организации стать зоопарком будущего.

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Дрессен также утверждает, что подобной системы нет ни в одном зоопарке мира. Он отметил, что на данный момент неизвестно, как быстро животные примут систему перемещений между вольерами, но персонал готов к тому, что какие-то кошки могут захотеть прожить в одном из них несколько недель.

Директор также рассказал, что, по его мнению, горный вольер в перспективе способен стать отличным место для охоты, за которой смогут понаблюдать посетители. Корм для животных на ней будут подавать с помощью специальной системы — мясо будет располагаться на высоте в нескольких метрах над землей. Предполагается, что кошки должны будут приложить для его добычи физические и умственные усилия. Дрессен отметил, что в дикой природе животные терпят неудачу на охоте в 90 процентах случаев, но обычно посетители зоопарка не могут этого заметить.

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