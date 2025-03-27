Работников бара обвинили в изнасиловании десятков женщин

Сотрудники бара в бельгийском городе Кортрейк обвиняются в сексуализированном насилии в адрес более 40 женщин, сообщает The Guardian со ссылкой на заявления представителей властей Бельгии. Следствие считает, что три менеджера подсыпали наркотические препараты в напитки клиенток.

Правоохранители утверждают, что три сотрудника бара занимались противозаконной деятельностью с 2021 по 2024 год, а число их жертв составляет как минимум 41 женщину. Подозреваемые координировали свои действия — они подсыпали в напитки женщин кетамин.

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«Молодым женщинам предлагали рюмки алкоголя, часто со вкусом амаретто. После них на следующее утро они просыпались в незнакомой постели или в своей собственной постели, но с явными доказательствами сексуального насилия», — сказал представитель прокуратуры Бельгии Том Янссенс.

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Власти также выразили недоумение по поводу того, что подозреваемые смогли легко купить наркотические препараты. «Если наркотик можно достать легко и дешево, то становится легче совершать преступления», — заявил министр внутренних дел Бельгии Бернар Квинтин. Общий список выдвинутых обвинений включает в себя сексуализированное насилие, изнасилование и незаконное применение вредных веществ. На данный момент арестован лишь один из трех подозреваемых.

Ранее СМИ сообщали, что начальник полицейского участка из американского штата Нью-Джерси подсыпал своим подчиненным Виагру в чайник, а также преследовал их в офисе и вне рабочих мест. Например, он отправлял своим сотрудникам секс-игрушки и ЛГБТ-флаги, а одному из коллег воткнул иглу для подкожных инъекций в пенис. Работники назвали такие «розыгрыши» унизительными и деморализующими.