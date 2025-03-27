EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Работников бара обвинили в изнасиловании десятков женщин

2 минуты чтения 23:42 27 марта | Обновлено: 23:46 27 марта

Сотрудники бара в бельгийском городе Кортрейк обвиняются в сексуализированном насилии в адрес более 40 женщин, сообщает The Guardian со ссылкой на заявления представителей властей Бельгии. Следствие считает, что три менеджера подсыпали наркотические препараты в напитки клиенток.

Правоохранители утверждают, что три сотрудника бара занимались противозаконной деятельностью с 2021 по 2024 год, а число их жертв составляет как минимум 41 женщину. Подозреваемые координировали свои действия — они подсыпали в напитки женщин кетамин.

Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Женщины бегут отсюда из-за традиционных ценностей, которые грозят стране демографическим кризисом
Мир5 минут чтения

«Молодым женщинам предлагали рюмки алкоголя, часто со вкусом амаретто. После них на следующее утро они просыпались в незнакомой постели или в своей собственной постели, но с явными доказательствами сексуального насилия», — сказал представитель прокуратуры Бельгии Том Янссенс.

«Привет, Лорен»
«Привет, Лорен»
Родители несколько лет держали дочь в шкафу, насиловали и морили голодом. Ей чудом удалось спастись
Криминал18 минут чтения

Власти также выразили недоумение по поводу того, что подозреваемые смогли легко купить наркотические препараты. «Если наркотик можно достать легко и дешево, то становится легче совершать преступления», — заявил министр внутренних дел Бельгии Бернар Квинтин. Общий список выдвинутых обвинений включает в себя сексуализированное насилие, изнасилование и незаконное применение вредных веществ. На данный момент арестован лишь один из трех подозреваемых.

Ранее СМИ сообщали, что начальник полицейского участка из американского штата Нью-Джерси подсыпал своим подчиненным Виагру в чайник, а также преследовал их в офисе и вне рабочих мест. Например, он отправлял своим сотрудникам секс-игрушки и ЛГБТ-флаги, а одному из коллег воткнул иглу для подкожных инъекций в пенис. Работники назвали такие «розыгрыши» унизительными и деморализующими.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Нидерланды и стала капитаном яхты
Общество
Я переехала в Нидерланды и стала капитаном яхты
Это хобби приносит мне деньги и радость, хотя однажды я заблудилась в море
00:01
Россиянам запретили рекламу в Instagram
Интернет и мемы
Россиянам запретили рекламу в Instagram
Власти метили в американские компании, а ударили по блогерам и бизнесу. Как обойти новый запрет и есть ли альтернативы?
16:00 27 марта
Мой первый парень погиб на войне
Общество
Мой первый парень погиб на войне
Я журналистка в эмиграции, а он воевал на стороне России. Я не знаю, как с этим жить
00:01 27 марта
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Мир
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Женщины бегут отсюда из-за традиционных ценностей, которые грозят стране демографическим кризисом
17:00 26 марта
Я уехала из России в Сербию
Общество
Я уехала из России в Сербию
Моя карьера врача разрушена, но я довольна, потому что чувствую себя в безопасности
00:01 26 марта
Новый сериал Netflix бьет все рекорды
Мир
Новый сериал Netflix бьет все рекорды
«Переходный возраст» снят одним кадром и воплотил главные страхи родителей. Критики в восторге
17:00 25 марта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования