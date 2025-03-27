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Политика

Посол России в США намерен добиться упрощения в получении американских виз россиянами

2 минуты чтения 11:24

Новый посол России в США Александр Дарчиев заявил, что между двумя странами появилось «окно возможностей», но в двусторонних отношениях все же нужно наращивать темпы работы. Об этом он сказал журналистам по прибытии в Вашингтон, пишет ТАСС.

«Отрадно, что мое пребывание в США как российского посла начинается в условиях, когда в наших двусторонних отношениях, балансировавших при прежней [американской] администрации на грани разрыва, появилось определенное окно возможностей», — заявил Дарчиев, отвечая на вопрос журналистам о том, с какими планами и настроением он приступает к новой деятельности.

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Дипломат подчеркнул, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп поставили задачу восстановить межгосударственные связи, «фактически разорванные» командой предыдущего президента Джо Байдена, а также нормализовать деятельность дипломатических представительств России и США.

«Соответствующая работа по всем направлениям уже идет, есть нацеленность с обеих сторон на результат, но расчистка токсичного наследия, включая санкционные завалы, требует еще больших усилий», — заявил он.

Речь идет о возвращении российской стороне шести конфискованных объектов недвижимости и возобновлении прямого воздушного сообщения между Соединенными Штатами и Россией, «прерванного по вине Вашингтона», сказал Дарчиев. Посол России подчеркнул, что также намерен добиться упрощения в получении американских виз сотрудниками дипмиссий и россиянами.   

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«Всем этим имею в виду предметно заняться. Практическая работа взяла хороший темп, который можно и нужно наращивать, руководствуясь принципом строгой взаимности», — добавил дипломат. 

Дарчиев прибыл в США 26 марта на правительственном самолете. На должность посла России в США он был назначен указом Путина от 6 марта.

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