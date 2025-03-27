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Политика

Зеленский рассказал о готовящемся наступлении России

2 минуты чтения 14:16

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью французской газете Le Figaro, что Владимир Путин готовит новое наступление в Сумской и Харьковской областях. По его словам, оно должно было начаться еще восемь месяцев назад, но было отложено из-за вторжения ВСУ в Курскую область. Теперь наступление запланировано на весну этого года.

«Я могу подтвердить, что Путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению. Мы видим подготовку к этой будущей операции. Мы поделились разведывательной информацией с нашими союзниками. Мы должны смотреть на ситуацию широко открытыми глазами», — заявил Зеленский.

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Также в интервью Зеленский рассказал, что общается с президентом Франции Эмманюэлем Макроном почти каждый день и обсуждает с ним в частности поддержку Украины и производство беспилотников. По его словам, российские замороженные активы должны пойти на оснащение украинской армии, поскольку именно она должна стать главным гарантом безопасности страны наряду с миротворческим контингентом и противовоздушной обороной.

Кроме того, Зеленский допустил, что Украина может не сразу вернуть себе оккупированные территории. Он добавил, что, возможно, это произойдет при участии дипломатов.

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Говоря о перепалке с президентом США Дональдом Трампом во время визита в Белый дом, Зеленский заявил, что он «хотел показать американцам истинное лицо россиян и то, что они делают в Украине», и добавил, что эта ссора могла бы «разрушить единство между Европой и США», что стало бы большим плюсом для России.

«Я хотел поделиться информацией, содержащей доказанные факты, чтобы показать Дональду Трампу истинное лицо России. Я хотел доказать ему, что Путин не хочет останавливать войну. Потому что он любит войну, он играет с ней, как ребенок с игрушкой. Ее цель — уничтожить Украину как независимое государство, не дать ей возможности быть свободной и выбирать союзников. Путин — лжец. Он постоянно играет с войной», — заявил Зеленский.

По словам президента Украины, он надеется, что Трамп в скором времени поймет, что Путин не хочет заключать мирное соглашение и прекращать войну, «пока Украина не примет все его условия и не потеряет независимость».

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