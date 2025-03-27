Ученые изобрели мини-робота для диагностики рака

Ученые из британских университетов Глазго, Лидса и Эдинбурга изобрели новую модель робота для диагностики рака кишечника, сообщает Financial Times со ссылкой на результаты исследования. Разработчики предполагают, что его можно будет использовать и для лечения онкологии.

Новый мини-робот может делать 3D-сканирование прямой кишки, которое, как утверждают журналисты, раньше было невозможно. Аппарат похож на раковину мидии — благодаря этой особенности он может легко передвигаться внутри тела. Управление осуществляется магнитом снаружи тела.

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Financial Times отмечает, что рак кишечника занимает второе место в мире по смертности от раковых заболеваний, однако он поддается лечению на ранних стадиях. Ученые надеются, что их изобретение поможет повысить выявляемость заболевания. «Этот минимально инвазивный роботизированный подход может в будущем позволить целенаправленную доставку лекарств с помощью ультразвука», — заявил один из авторов исследования Никита Гринидж.

Ученые планируют начать исследование аппарата на людях уже в следующем году. Журналисты отмечают, что он в перспективе способен обеспечить совмещение скрининга, диагностики и терапии в одной процедуре. Сейчас прохождение этих стадий может занимать несколько недель. Это поможет устранить задержки лечения, дополнительные затраты и осложнения. Однако для оценки реальных показателей эффективности и безопасности мини-робот должен пройти клинические испытания.

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Исследователи отметили, что их аппарат будет особенно полезен для женщин, чей организм в силу анатомических особенностей делает стандартные процедуры диагностики более сложными и болезненными.

Журналисты также сообщили, что заболеваемость колоректальным раком у людей моложе 50 лет выросла во многих странах с высоким доходом, этот вид рака является третьим по распространенности в мире. По данным ВОЗ в 2022 году он был выявлен почти у двух миллионов человек, почти миллион скончались из-за данного диагноза за год.