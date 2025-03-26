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Общество

Жвачка может выделять микропластик в слюну

2 минуты чтения 12:40

Американские ученые выяснили, что одна жевательная резинка может выделять в слюну сотни кусочков микропластика. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пилотное исследование, которое в настоящий момент проходит рецензирование.

«Ученые не знают, опасен ли для нас микропластик или нет. Испытаний на людях не проводилось. Но мы знаем, что подвергаемся воздействию пластика в повседневной жизни, и именно это мы хотели здесь изучить», — рассказал старший автор исследования Санджай Моханти из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. 

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По его словам, ученые решили исследовать именно жвачки, поскольку это единственный продукт, в котором пластиковый полимер является ингредиентом. Остальные продукты питания загрязнены микропластиком из-за способа их упаковки и обработки. 

Для исследования ученые отобрали 10 популярных в США жвачек. Половина образцов были синтетическими, а другая половина была сделана из натуральных ингредиентов. В ходе эксперимента его участники жевали жвачки в течение четырех минут, а ученые собирали выделяющуюся слюну каждые 30 секунд. После этого участник полоскал рот высокоочищенной водой. В некоторых случаях человек жевал резинку по 20 минут, чтобы ученые могли определить, как количество выделяемого микропластика зависит от времен жевания.

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Анализ показал, что один грамм жвачки выделяет в среднем около 100 кусочков микропластика, при этом их максимальное количество составило более 600 кусочков. Обычная пластинка жвачки может весить от одного до нескольких граммов. 

При этом 94% микропластика высвобождается в первые восемь минут. Также количество микропластика практически не отличалось в синтетических и натуральных жвачках. Самыми распространенными полимерами в жевательных резинках оказались полиолефин, полиэтилентерефталат, полиакриламид и полистирол.

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