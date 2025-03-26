СМИ: задержан участник шоу «Голос»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере с «Пушкинской картой». Об этом говорится в телеграм-канале Главного следственного управления СК по городу Москва.

По версии следствия, один из фигурантов дела разработал план для хищения средств, выделяемых в рамках федеральной программы «Пушкинская карта». Для этого он привлек знакомого, который работал в киноконцертном зале «Эльдар» в Москве, и рассказал ему о плане.

Я уехала из России в Сербию Моя карьера врача разрушена, но я довольна, потому что чувствую себя в безопасности Общество 7 минут чтения

Сообщается, что фигуранты дела искали в интернете молодых людей от 14 до 22 лет с «Пушкинской картой» и неиспользованными деньгами на ней. По данным СК, они обманом списывали средства, оформляя билеты на предстоящие концерты. Также они находили тех, кто мог оформить карту с поддельными данными, чтобы покупать билеты на организованные ими мероприятия.

В результате таким способом был куплен 321 билет. Сообщники просто отмечали билеты как использованные, сами концерты не проводились, а киноконцертный зал получал переводы из бюджета, утверждают следователи.

«В дальнейшем соучастники предоставляли в профильное министерство недостоверные сведения о проведении мероприятия, на основании которых похитили более 1 миллиона рублей бюджетных средств и денежных средств банка», — сообщили в СК.

Новый сериал Netflix бьет все рекорды «Переходный возраст» снят одним кадром и воплотил главные страхи родителей. Критики в восторге Мир 12 минут чтения

Спецназ в Москве задержал подозреваемых в хищениях, в ближайшее время им изберут меру пресечения на время следствия.

Телеграм-канал Mash пишет, что один из фигурантов дела — участник шоу «Голос» на Первом канале 31-летний Эмиль Кадыров. Сообщается, что он вступил в сговор вместе с Еленой Гурко, которая работает заместителем худрука киноконцертного зала «Эльдар».

Общий ущерб оценивается в 1,3 миллиона рублей. По данным телеграм-канала, силовики заинтересовались певцом, когда обратили внимание, что на его концерты с государственного счета уходит подозрительно много денег.

