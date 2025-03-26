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Общество

Россияне смогут оплачивать проезд в общественном транспорте по Bluetooth

2 минуты чтения 17:19

В России появится функция оплаты проезда в общественном транспорте с помощью технологии Bluetooth. Ярославль станет первым городом, где начнет работать новая функция. Об этом пишет ТАСС. 

Bluetooth позволяет двум устройствам передавать данные друг другу на небольшом расстоянии без проводов. Раньше эту технологию использовали для передачи фотографий, а сейчас с ее помощью к телефону можно присоединить беспроводные наушники, колонки или смарт-часы. 

Новая функция появится в приложении «Яндекс go». Пользователь сможет купить билет на автобус, троллейбус и трамвай с помощью QR-кода или Bluetooth. Для покупки билета через Bluetooth необходимо включить соответствующую функцию на телефоне, а затем в разделе «Транспорт» выбрать нужный вид транспорта и подтвердить оплату.

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Агентство не уточняет, можно ли будет таким образом оплатить проезд в метро. Все купленные билеты будут храниться в разделе «Мой билет» в приложении — их можно будет показать контролеру при необходимости. 

В Ярославле и близком к нему городе Рыбинске уже тестировали оплату общественного транспорта через приложение «2ГИС». Для этого там появилась отдельная вкладка в меню «Проезд». Приложение само определяет геопозицию пользователя и предлагает ему подходящие маршруты и цены к ним. 

Тем временем в Москве могут начаться проблемы с такси из-за нехватки водителей из-за введения новых нормативов аттестации таксистов. К началу весны ожидалось, что цены на такси в российской столице подскочат в два-три раза после вступления нововведений в силу. 

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