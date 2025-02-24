Цены на такси в Москве могут вырасти в разы в начале марта

С 1 марта водители такси в Москве и Подмосковье для выхода на линию должны будут иметь пройденную аттестацию, иначе они не смогут принимать заказы. По данным на середину февраля, ее получила только треть таксистов, сообщает ТАСС, отмечая, что из-за этого цены на поездки в регионе вырастут в разы.

Агентство, ссылаясь на данные пресс-службы столичного дептранса от 13 февраля, пишет, что аттестацию успешно прошел каждый третий активный водитель такси Москвы и Московской области. При этом в департаменте транспорта не ответили на вопрос о возможном дефиците таксистов. В «Яндекс.Такси» заявили, что не ждут нехватки водителей, и добавили, что доля аттестованных таксистов растет каждый день, но не уточнили их число.

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В свою очередь, руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума «Такси», председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов уверен, что с 1 марта жители столичного региона могут столкнуться с нехваткой водителей такси и ростом цен.

«Многие таксисты уверены в том, что аттестация вовсе не обязательна, поскольку непосредственно в федеральном законе дата 1 марта не фигурирует. Можно предположить, что 30-процентная доля выполнивших требование не увеличится радикально к марту. Если их отключат, нехватка водителей гарантирована. Добавьте к десяткам тысяч неаттестованных тех, кто не каждый день выходит на линию», — подчеркивает он, напоминая о традиционном росте спроса на поездки в преддверии 8 Марта.

По словам Амосова, стоимость поездки может увеличиться в три и более раз, если власти не откажутся от идеи отключать от заказов не прошедших тестирование водителей.

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Закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ», в котором содержится пункт об обязательной аттестации водителей, вступил в силу 1 сентября 2023 года. Каждый регион сам решает вводить ли эту норму. Пока этим воспользовались только власти Москвы и Московской области.

Пройти аттестацию могут граждане России, иностранцы и лица без гражданства. Тест можно бесплатно сдать в аттестационном центре Корпоративного университета Московского транспорта или онлайн в личном кабинете в специальной информационной системе. Экзамен состоит из 10 вопросов, для успешного прохождения необходимо ответить минимум на восемь из них за 20 минут.