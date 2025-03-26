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Общество

Назван уровень инфляции в медицине

2 минуты чтения 10:52

В 2024 году медицинская инфляция в России составила 12,7%, а в 2025 году вырастет до 13%. Это может повлиять на стоимость и наполняемость полисов добровольного медицинского страхования (ДМС), пишет РБК со ссылкой на исследование рынка корпоративного ДМС, проведенное страховым брокером Remind.

Росстат, в свою очередь, озвучил другие данные — инфляция в медицине по итогам 2024 года составила 10,5%, а общий рост цен в стране — 9,52%. Заместитель гендиректора страхового брокера Remind Светлана Певнева объяснила разницу в оценках инфляции тем, что страховщики ориентируются в основном на цены в медицинских клиниках, работающих в системе ДМС, а Росстат анализирует стоимость медицинских услуг как в муниципальных, так и в коммерческих лечебно-профилактических учреждениях.

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Как утверждает Певнева, рост цен на медицинские услуги обусловлен общей инфляцией, повышением заработных плат, удорожанием логистики, увеличением спроса в частном секторе медицины на фоне возросшей покупательной способности в некоторых регионах и снижением доступности услуг в системе ОМС. Директор департамента развития продуктов медицинского страхования и страхования жизни «Зетта Страхование жизни» Алексей Вигдорчик добавил, что на цены также влияет колебание курса валют, из-за которого подорожали расходные материалы и медицинское оборудование, закупаемые за рубежом.

Глава группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин прогнозирует: при устойчивом укреплении рубля медицинская инфляция может снизиться, однако сокращение поставок медицинских товаров из-за рубежа и проблемы с расчетами наоборот приведут к ее росту.

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Управляющая продуктами ДМС в «РЕСО-Гарантии» Диана Логинова отметила, что данные Remind соответствуют текущим трендам, однако уровень медицинской инфляции зависит от региона, типа услуг и портфеля страховой компании. По ее словам, в крупных городах рост цен может быть выше из-за удорожания аренды, услуг специалистов и оборудования. 

По информации из прейскурантов клиник на 2025 год, средняя медицинская инфляция по России составила около 8%, в то время как в отдельных регионах цены выросли на 9–16%, добавила Ольга Румянцева, руководитель управления андеррайтинга личных видов страхования «Абсолют Страхования».

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