Трамп поручил ФБР рассекретить расследование о его связях с Россией

Президент США Дональд Трамп подписал указ, рассекречивающий данные расследования ФБР о связях его первой предвыборной кампании с Россией. Текст документа опубликовал Белый дом.

Речь идет о расследовании ФБР под кодовым названием «Crossfire Hurricane». Оно началось в июле 2016 года, когда Трамп баллотировался в президенты, и касалось возможных связей его предвыборной кампании с Россией. В 2017 году дело передали спецпрокурору Роберту Мюллеру, а завершилось оно в марте 2019 года.

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Команда под руководством Мюллера не установила, что Трамп или его подчиненные координировали свои действия или вступали в сговор с Россией для влияния на результаты выборов 2016 года.

«Мое решение рассекретить описанные выше материалы не распространяется на материалы, которые должны быть защищены от раскрытия в соответствии с постановлениями Суда по надзору за внешней разведкой, и не требует раскрытия определенной персональной информации или любых других материалов, которые должны быть защищены от раскрытия в соответствии с действующим законодательством», — говорится в указе Трампа.

Само расследование ФБР американский президент считает позором, передает The Washington Examiner со ссылкой на заявление Трампа в ходе встречи с новыми послами США. «Это позор. Этого никогда не должно было произойти в этой стране. Теперь вы сами сможете увидеть, все рассекречено», — заявил он.

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Трамп предложил журналистам ознакомиться с рассекреченными материалами, однако выразил сомнение, что они на самом деле заинтересуются этим. «Возможно, вас это не заинтересует, потому что вам не понравится то, что вы увидите. Честно говоря, ФБР должно быть стыдно, и Министерству юстиции тоже. И [бывшему президенту Джо] Байдену тоже», — сказал Трамп.

РБК пишет, что Россия не раз отрицала обвинения во вмешательстве в выборы президента США, называя их «нелепыми».



