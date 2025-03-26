Люди меньше доверяют онлайн-собеседнику с плохим микрофоном

Некачественный микрофон с плохим звуком может приводить к восприятию слушателем говорящего как менее компетентного человека, сообщает Der Spiegel со ссылкой на исследование ученых из университетов США и Канады.

Ученые решили заняться исследованием этой темы из-за личного опыта. Психолог Брайан Шолль заметил, что на одной из конференций на платформе Zoom он был согласен с тезисами коллеги, но из-за его старого ноутбука воспринял доводы других ученых как более убедительные. Тогда он решил проверить свои собственные впечатления.

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Ученые провели серию из шести экспериментов, участники которых прослушивали короткую аудиозапись, а затем рассказывали о своих впечатлениях о говорящем исключительного по его голосу, не видя лица и одежды. Слова каждой из записей не отличались друг от друга, и даже при искажении качества аудио смысл было возможно различить.

Отличался только сам звук — в половине случаев в каждом из экспериментов он был высокого качества, во второй половине его специально искажали так, чтобы появлялись глухие и металлические оттенки голоса, похожие на реальные эффекты некачественного микрофона. Разным был пол говорящих и акцент английского языка, а в некоторых экспериментах запись была представлена синтезированным голосом.

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Ученые отметили, что с увеличением «помех» в голосе участники эксперимента были склонны более критично относиться к интеллектуальным качествам, авторитету потенциального собеседника. Повлияло качество записи и на вероятность предоставления работы, а также рассмотрения человека в качестве романтического партнера.

Исследователи отметили, что этот фактор следует учитывать в совокупностями с другими показателями социального статуса человека. По их замечанию, на практике может быть трудно отследить впечатление от самопрезентации именно по голосу: «Во время видеоконференций, конечно, вы знаете, как вы выглядите, потому что вы тоже можете видеть себя. Но во время разговора с десятками людей вы можете быть единственным, кто не знает, как вы звучите для всех остальных».