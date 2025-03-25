Россиянин потребовал взыскать с США миллионы рублей за задержку визы

Россиянин Илья Михайлов направил иск к США на 95 тысяч долларов (более 8,5 миллионов рублей) в связи с тем, что он не смог вовремя получить американскую визу, и это привело к банкротству его компании, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

По данным Лебедевой, в 2016 году Михайлов открыл в штате Джорджия транспортную компанию. Тогда же он получил рабочую визу до июля 2017 года и перевел на счета компании 95 тысяч долларов. После этого компания мужчины дважды обращалась за продлением его визы и получала положительные решения.

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Однако в 2019 году, когда Михайлов в очередной раз получил одобрение на продление визы, сотрудники посольства в Москве начали, по его словам, тянуть время. В конце года ему вернули паспорт без визы, после чего на протяжении всего следующего года Михайлов обращался в посольство. В это время, как утверждает россиянин, от него «необоснованно потребовали заплатить antifraud» в размере 500 долларов.

«В связи с тем, что посольство США в Москве 441 день рассматривало заявление истца о продлении визы, это привело к банкротству компании», — сказано в заявлении.

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Теперь Михайлов требует возместить ему переведенную на счета компании сумму в рублевом эквиваленте. По его словам, отказ в компенсации «подорвет веру в справедливость, законность и неотвратимость наказания». Материалы дела сейчас находятся в Санкт-Петербургском городском суде.

Ранее сообщалось, что Свердловский областной суд постановил выплатить компенсацию в размере 10 тысяч рублей россиянке, которая отправилась в Египет и была вынуждена четыре дня ходить в зимней одежде, поскольку туроператор снял с ее рейса багаж, в котором помимо летних вещей находились деньги женщины.