Названа доля уехавших и не планирующих возвращаться на родину россиян

Проект OutRush, специализирующийся на изучении российском эмиграции после начала войны в Украине, подсчитал, что большинство уехавших россиян не собираются возвращаться в страну. В результатах исследования сказано, что многие экспаты остаются частью русскоязычного сообщества, однако их интерес к местным проблемам и политике растет.

Исследователи обратили внимание на «необходимость упрощения процедур легализации мигрантов для активного использования их потенциала принимающими государствами» и на то, что «“утечка мозгов” из России вряд ли будет обратимой без системных изменений в стране».

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В исследовании речь идет о периоде с лета 2023 года по лето 2024 года. В опросах принимали участие восемь с половиной тысяч человек из ста разных стран. Результаты показали, что только 8% уехавших россиян вернулись обратно, еще 5% собирались это сделать в ближайший год. При этом 21% экспатов переехали в новую страну и еще 28% хотят это сделать. Среди причин этого шага респонденты назвали дискриминацию в стране пребывания и неопределенность в вопросе легализации.

Самой популярной страной для вторичной эмиграции исследователи назвали Сербию. Далее в рейтинге идут Германия и Испания. Среди стран, из которых уехало больше всего россиян, — Турция, Грузия, Армения, Казахстан и Черногория. Так, сейчас из Грузии хотят переехать более половины россиян. Кроме того, экспаты в этих странах чаще других сообщали об опасениях политического преследования и о недоверии к местному правительству.

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По данным OutRush, большая часть уехавших — сотрудники IT-сферы. Далее идут представители сферы культуры и искусства, науки и образования, а также специалисты в области медицины. Около 7% экспатов уже открыли собственный бизнес в другой стране, еще 28% планируют это сделать в будущем.

В то же время у российских экспатов в 2024 году выросла удовлетворенность жизнью и составила 45,7% против 40,5% годом ранее. Также сократилось число тех, кто испытывает грусть — с 41% до 34%, — и тех, кто ощущает одиночество — с 33% до 29%.

При этом уехавшие россияне стали больше интересоваться экологической повесткой. О местных проблемах больше всего беспокоятся в Сербии, а о мировых — в Германии и Испании.