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Общество

У мужчины из Челябинска по ошибке нашли беременность

2 минуты чтения 19:11 | Обновлено: 19:15

Житель Челябинска сдал в поликлинике кровь в рамках обследования на онкологические заболевания. Но результат, который он получил через платформу «Госуслуги», показал беременность. В Минздраве объяснили это стандартным бланком для результатов анализов беременных женщин. 

Мужчина сдал анализ крови на креатинин в поликлинике ГКБ № 5 в Челябинске, чтобы потом пройти компьютерную томографию, сообщила его жена Ольга. «Ему на “Госуслуги” пришел документ. Я распечатываю, смотрю на последнюю строчку и не понимаю… Копирую ее, забиваю в интернете, и у меня там высвечивается: “первый скрининг — восемь-девять недель”», — рассказала она. 

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По словам Ольги, в анализе были указаны все личные данные мужа, вплоть до паспорта и номера телефона. Однако результаты были не на креатинин, как ожидалось, а на альфа-фетопротеин, который берут при обследовании беременных. Кроме того, в заключении было указано, что обследование связано с беременностью. Женщина обратилась за разъяснениями в поликлинику, где сообщили, что ошибка произошла при отправке из-за сбоя в системе «Госуслуги». 

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В пресс-службе минздрава Челябинской области заявили, что исследования, которые были проведены, обычно назначают беременным женщинам, поэтому результат анализов оказался на стандартном бланке для беременных.

«В результате обследования пациента в рамках комплексного исследования на онкологические заболевания были проведены анализы на ХГЧ и АФП (альфа-фетопротеин, необходим для распознавания опухолей. — Прим. «Холода»), которые также используются в диагностике беременности. Это вызвало путаницу, поскольку результаты приходят на стандартном бланке, используемом для женщин», — отметили в ведомстве.  

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