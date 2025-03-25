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Общество

СМИ назвали крупнейших покупателей российской водки

2 минуты чтения 10:04

Латвия по итогам 2024 года вошла в пятерку крупнейших покупателей российской водки, обойдя Германию и заняв пятое место. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных статслужб и платформы ООН Comtrade. 

Согласно полученным данным, в прошлом году крупнейшим импортером российской водки стал Казахстан, который лидировал в этом списке еще в 2023 году. Сообщается, что в 2024 году казахстанцы закупили горячительный напиток на сумму в 32 миллиона долларов США.

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На втором месте списка крупнейших покупателей российской водки закрепился Китай с 1,5 миллионами долларов США. Отмечается, что при этом объемы закупок уменьшились сразу на 29%.

Третье место, как и в 2023 году, заняла еще более заметно сократившая закупки Турция. По итогам 2024 года российский экспорт в эту страну уменьшился втрое, составив 436,5 тысячи долларов.  

На четвертом месте с заметным сокращением в два раза, до 222 тысяч долларов США, осталась Южная Корея. Пятое место с почти сопоставимыми объемами заняла Латвия — новичок первой пятерки прошлого года. За год Прибалтийская республика увеличила импорт в два раза, и благодаря столь активной динамике она сместила Германию с этой позиции, пишет РИА «Новости».

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По данным информагентства, Германия по итогам 2024 года заняла восьмое место с импортом в 4,8 тысячи долларов США. Отмечается, что эта сумма в 74 раза меньше показателя 2023 года. В минувшем году Германию опередили Польша и Франция, с закупками в 17 тысяч долларов на двоих. 

Согласно изученным данным, по итогам 2024 года Россия сократила экспорт водки в денежном выражении на 3% — до 34,6 миллиона долларов. 

В феврале стало известно, что в американском штате Нью-Гэмпшир сняли запрет на продажу российской водки. По данным издания The Boston Globe, запрет на продажу горячительного напитка был введен в 2022 году, после начала полномасштабной войны в Украине.

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