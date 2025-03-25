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Общество

Ученые создадут инъекцию для противозачаточного импланта

2 минуты чтения 12:32 | Обновлено: 12:39

Международная группа ученых из США, Канады и Швейцарии разрабатывает инъекцию, которая создает в организме человека противозачаточный имплант. Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что современные контрацептивные импланты действуют годами, и женщинам не нужно принимать таблетки каждый день. Однако установить их могут только специалисты с помощью небольшой хирургической процедуры. При этом контрацептивные инъекции уже доступны, однако срок их действия ограничен тремя месяцами.

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Теперь ученые заявили, что они завершили испытание на крысах нового типа долговременного импланта, который самостоятельно формируется в организме. Несмотря на то, что испытания на человеке еще не проводили, исследователи утверждают, что новый имплант может принести пользу в области контроля рождаемости и быть полезным в регионах со слабо развитой медицинской инфраструктурой, причем не только в вопросе контрацепции.

«Он подходит для любого плохо растворимого гидрофобного препарата, особенно там, где требуется длительная доставка. Это включает в себя лечение ВИЧ, туберкулеза, шизофрении, хронической боли или метаболических заболеваний», — рассказал доктор Джованни Траверсо, соавтор исследования из Массачусетского технологического института.

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Подход предполагает введение микрокристаллов синтетической версии гормона прогестерона, содержащихся в растворителе, который плохо смешивается с водой. Попадая в организм, растворитель обменивается с биологической жидкостью. Однако микрокристаллы чаще слипаются, чем взаимодействуют со средой. Это, а также образование новых кристаллов по мере обмена растворителями, приводит к созданию твердого импланта, способного медленно высвобождать лекарство с течением времени.

Траверсо добавил, что со временем имплант можно удалить из организма. В то же время исследователи подчеркнули, что испытания находятся еще на ранних стадиях, и эффективность подхода еще предстоит проверить. 

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