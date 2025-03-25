Ученые создадут инъекцию для противозачаточного импланта

Международная группа ученых из США, Канады и Швейцарии разрабатывает инъекцию, которая создает в организме человека противозачаточный имплант. Об этом сообщает The Guardian.
Издание отмечает, что современные контрацептивные импланты действуют годами, и женщинам не нужно принимать таблетки каждый день. Однако установить их могут только специалисты с помощью небольшой хирургической процедуры. При этом контрацептивные инъекции уже доступны, однако срок их действия ограничен тремя месяцами.
Теперь ученые заявили, что они завершили испытание на крысах нового типа долговременного импланта, который самостоятельно формируется в организме. Несмотря на то, что испытания на человеке еще не проводили, исследователи утверждают, что новый имплант может принести пользу в области контроля рождаемости и быть полезным в регионах со слабо развитой медицинской инфраструктурой, причем не только в вопросе контрацепции.
«Он подходит для любого плохо растворимого гидрофобного препарата, особенно там, где требуется длительная доставка. Это включает в себя лечение ВИЧ, туберкулеза, шизофрении, хронической боли или метаболических заболеваний», — рассказал доктор Джованни Траверсо, соавтор исследования из Массачусетского технологического института.
Подход предполагает введение микрокристаллов синтетической версии гормона прогестерона, содержащихся в растворителе, который плохо смешивается с водой. Попадая в организм, растворитель обменивается с биологической жидкостью. Однако микрокристаллы чаще слипаются, чем взаимодействуют со средой. Это, а также образование новых кристаллов по мере обмена растворителями, приводит к созданию твердого импланта, способного медленно высвобождать лекарство с течением времени.
Траверсо добавил, что со временем имплант можно удалить из организма. В то же время исследователи подчеркнули, что испытания находятся еще на ранних стадиях, и эффективность подхода еще предстоит проверить.