Зеленский заявил о наличии в Белом доме попавших под влияние России политиков

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в Белом доме есть люди, доверяющие поступающей от Владимира Путина информации больше, чем сведениям американских спецслужб. От этом Зеленский рассказал The Times.

Политик отметил, что Белый дом распространяет сконструированные Россией недостоверные сведения. В качестве примера Зеленский привел повторяемые президентом США Дональдом Трампом утверждения про окружение украинских войск в Курской области. Украинский президент подчеркнул, что в реальности положение ВСУ было иным, а ЦРУ доложило об этом Трампу, но он продолжил придерживаться выгодной Путину позиции.

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«Я считаю, что России удалось повлиять на некоторых людей в команде Белого дома с помощью информации», — отметил Зеленский, не называя конкретных имен. Президент Украины считает, что российская сторона считает своей целью убедить США, что именно украинцы не хотят заканчивать войну.

Также Зеленский заявил, что во время перепалки в Белом доме 28 февраля между ним, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом у него не сложилось впечатления, что США занимают позицию союзника Украины.

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После перепалки представители Белого дома и Трамп обвиняли Зеленского в нежелании заключить мир и требовали извиниться за поведение в Овальном кабинете, президент Украины ответил отказом. После этого, по сообщениям СМИ, США прекратили финансировать поставки оружия и другой помощи в Украину, а также прекратили обмен разведданными. Поставки были восстановлены только после публичного согласия Украины на прекращения огня на предложенных американской стороной условиях.

Сам Трамп в феврале называл Зеленского «диктатором без выборов» и «комиком», а позже отказывался от своих слов. В Кремле положительно оценивали приостановку помощи Украине и называли это действие «наилучшим вкладом в дело мира».