В Европе раскрыли новую российскую шпионскую сеть

Сотрудники австрийской разведки раскрыли российскую шпионскую ячейку, организовавшую в стране кампанию по дезинформации против Украины. Это произошло в результате расследования дела против женщины из Болгарии, которая возглавляла группу. Целью кампании было манипулирование общественным мнением в пользу России.

Следователи Управления государственной охраны и разведки Австрии (DSN) обнаружили российскую шпионскую сеть в результате обыска дома гражданки Болгарии и анализа ее устройств хранения данных в декабре 2024 года. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Австрии. Женщину подозревают в шпионаже в пользу России.

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Расследование показало, что ячейка, работающая на российские спецслужбы, активизировалась в марте 2022 года, всего через несколько недель после начала войны в Украине. Тогда шпионская группа во главе с подозреваемой запланировала широкомасштабную кампанию по дезинформации в немецкоязычных странах с акцентом на Австрии.

По сообщению министерства, члены ячейки распространяли проукраинские сообщения в Интернете, клеили наклейки на улице и рисовали граффити. Однако это было, согласно заявлению, немедленно отвергнуто общественностью, потому что содержало «правоэкстремистскую символику, националистические заявления и шифры».

Главной целью действий ячейки было негативно повлиять на общественного мнение об Украине и создать недоверие к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

«Распространение ложных сведений, фейковых новостей и манипулятивного контента подрывает доверие к нашим институтам и ставит под угрозу социальную сплоченность», — заявил государственный секретарь Йорг Лейхтфрид. По его словам, дезинформация может повлиять на выборы, способствовать политической нестабильности и поставить под угрозу демократическое общество.

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Подозреваемая гражданка Болгарии, по данным разведки, полученным в результате анализа ее устройств, выполняла функции контактного лица и получала какие-то «грузы с материалами», необходимые для кампании. Кроме того, она документировала выполненные действия и передавала информацию сообщникам из России и Великобритании. Подозреваемая призналась силовым структурам в работе в шпионской сети. 9 марта 2025 года стало известно, что полиция Великобритании обнаружила очередную шпионскую активность российских спецслужб на территории страны. Это произошло после ареста шестерых граждан Болгарии, обвиненных в шпионаже в пользу России.