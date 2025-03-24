Военный потерял в плену 40 килограммов 

Украинский военнослужащий Иван Петровский вернулся из российского плена в результате обмена 19 марта. Практически за три года плена он похудел на 40 килограммов. В соцсетях Петровский поделился фото до и поcле плена.

«Я дома. Разница в 1037 дней плена и минус 40 кг», — написал Петровский в Instagram под двумя своими фотографиями. В 2022 году он проходил службу в Национальной гвардии и в мае попал в плен во время обороны Мариуполя.

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Обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 19 марта. Обе стороны передали друг другу по 175 военных. Кроме того, 22 тяжелораненых, нуждающихся в «срочной медицинской помощи», вернулись в Украину, сообщило Минобороны РФ.

Ранее об обмене военнопленными договорились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора. Посреднические усилия, как заявили в российском военном ведомстве, оказали ОАЭ. Сегодня, 24 марта, Путин выразил президенту ОАЭ признательность за посредничество при обменах пленными между Россией и Украиной.

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Последний раз обмен военнопленными состоялся 5 февраля. Тогда из украинского плена вернулись 150 военных, из российского — тоже 150. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украину с начала войны уже вернулись более четырех тысяч военнопленных. Председатель Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе на 58-й сессии Совета по правам человека ООН заявил, что большое количество украинских военнопленных были подвержены пыткам, сесуализированному насилию и другим преступлениям со стороны России. О нарушениях в отношении российских военнопленных сообщил, в свою очередь, МИД России.