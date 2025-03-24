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Общество

Полицейского уволили из-за матерной рэп-песни «МВД — не мое»

2 минуты чтения 11:43

В Москве полицейского уволили за рэп-песню под названием «МВД — не мое», которую он написал сам и выложил на своей странице во «Вконтакте». Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, мужчина, чье имя не называется, работал в полиции с 2017 года. Также он вел страницы во «Вконтакте» под именами «Витя Белый» и «Витя Громов», где выкладывал рэп собственного сочинения. Сейчас эти страницы удалены или скрыты, отмечает РИА «Новости».

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Коллеги полицейского обнаружили его треки, в которых, как пишет агентство, была нецензурная лексика и пропаганда наркотиков. В ходе проверки было установлено, что песня «МВД — не мое» «содержит ненормативную лексику, пренебрежение к законодательству, умаляет авторитет органов исполнительной власти».

«Я все равно так и не смог ротному подчиняться, зато филонить на работе мог так виртуозно, что мониторинг не осилили в погонах звезды. МВД — не мое», — цитирует РИА «Новости» слова песни, которые удалось найти на сторонних сайтах.

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Агентство добавило, что мужчина не скрывал то, что он работал в полиции. На его страницах были фотографии в полицейской форме и в гражданской одежде с оружием. После того, как о происходящем стало известно, полицейского уволили в марте прошлого года. Он, в свою очередь, попытался оспорить увольнение в суде, однако ему не удалось восстановится в должности.

Ранее стало известно, что двух сотрудниц полиции в Петербурге уволили из-за «открытой симпатии» друг к другу, которую правоохранители заметили в их фотографиях в соцсетях. По версии следствия, девушки открыто флиртовали друг с другом и публиковали сведения о месте своей работы.

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