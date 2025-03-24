Пытавшегося избавиться от мух отца обвинили в отравлении собственных детей

В Назаровском районе Красноярского края завершилось расследование уголовного дела о смерти четырех детей из-за отравления инсектицидным средством. Отцу погибших детей предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщили в телеграм-канале Главного следственного управления СК по региону.

«Согласно данным комиссионной судебно-медицинской экспертизы, смерть детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия», — говорится в сообщении.

Я русский и служу на авианосце США Тут всем плевать, откуда я родом. Зато достойно платят, кормят креветками и дают играть в приставку Общество 26 минут чтения

Инцидент произошел в сентябре 2024 года в селе Красная Сопка. Еще во время первого допроса мужчина признался, что 20 сентября он травил дом, в котором жила его семья, дихлофосом — так он хотел избавиться от мух. По его словам, семья находилась на улице два часа, однако помещение не проветрилось полностью, так как в доме была открыта только форточка.

Следствие установило, что мужчина не изучил информацию о способе применения аэрозоля от насекомых, превысил рассчитанную производителем норму расхода средства и допустил попадание компонентов аэрозоля на продукты, посуду, мебель и постельные принадлежности. В последующем обвиняемый также не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах при обработке и проветривании с влажной уборкой после нее и допустил детей в помещение, добавили в Следственном комитете.

«Привет, Лорен» Родители несколько лет держали дочь в шкафу, насиловали и морили голодом. Ей чудом удалось спастись Криминал 18 минут чтения

По данным следователей, в результате компоненты инсектицидного средства «тактильно и перорально» попали в организм детей. Утром следующего дня, все члены семьи — родители и четверо детей в возрасте 6, 9, 11 и 13 лет — почувствовали резкое ухудшение состояния и были госпитализированы.

Медики не смогли спасти жизни детей — все они умерли от отравления. Их отцу предъявили обвинение в причинение смерти по неосторожности четырем лицам (ч. 3 ст. 109 УК).

