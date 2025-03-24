Число ядерных держав может увеличиться

Некоторые азиатские и европейские страны начали задумываться о создании собственного ядерного оружия из-за опасений, что новый президент США Дональд Трамп лишит их американского «ядерного зонтика». Журналисты Financial Times обсудили возможное увеличение числа ядерных держав с экспертами и политиками из разных стран.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил FT, что лучшим вариантом для защиты Польши было бы размещение американских боеголовок на своей территории. По словам Дуды, его стране бы понадобились «десятилетия» для разработки собственного ядерного оружия.

С президентом Польши согласился член совета директоров польского государственного оборонного предприятия PGZ Марцин Идзик, который заявил, что создавать ядерное оружие с нуля «слишком затратно» и у Польши на это «нет времени». Если в Европе появится большой ядерный проект, Польша могла бы к нему присоединиться, сказал Идзик.

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В Южной Корее на фоне развития ядерной программы КНДР и дружбы северокорейцев с российскими властями растет поддержка приобретения собственного ядерного оружия, сказал журналистам научный сотрудник Корейского института национального объединения Сангсин Ли.

Почетный профессор ядерной инженерии в Сеульском национальном университете Су Кюн Рюль сообщил, что у его страны уже есть «базовая технология производства ядерного оружия», которая позволила бы за три месяца создать «примитивные» бомбы, аналогичные американским бомбам, сброшенным на Хиросиму и Нагасаки.

Научный сотрудник Корейского института оценки и планирования науки и технологий Ли Чон Гын считает, что Южная Корея смогла бы создать детонатор и ядерные боеголовки в течение двух лет, если объявит чрезвычайное положение и мобилизует все национальные ресурсы.

«В конечном итоге южнокорейцам придется выбирать между поглощением Северной Кореей или выдерживанием международных санкций путем создания собственных ядерных бомб, потому что денуклеаризация Северной Кореи выглядит невозможной», — полагает Су Кюн Рюль.

Японский высокопоставленный чиновник заявил изданию, что небольшая группа «наиболее воинственных политиков» всегда обсуждала возможность создания ядерного оружия, несмотря на то, что Япония стала единственной страной, пострадавшей от его применения. По его словам, теперь «круг участников может расшириться», потому что Северная Корея стала ядерной державой, Китай укрепляет армию, а высказывания Трампа заставляют сомневаться в надежности «ядерного зонтика» США.

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В Германии сейчас размещены около 20 американских ядерных боеголовок и министр обороны Борис Писториус сомневается, что США выведут это оружие, называя обсуждение этой темы «дискуссией, которая нам не нужна». По данным FT, немецкие чиновники все равно в частных беседах начали задумываться о создании собственного ядерного оружия, хотя будущий канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркивал, что два международных договора запрещают его стране иметь свои ядерные силы.

Бывший посол Германии в США Вольфганг Ишингер предположил, что любые попытки стать ядерной державой вызовут «бурю невиданных масштабов со стороны Москвы», а также антигерманских партий в европейских странах. «Мы рискуем потерять большую часть доверия, которое нам удалось построить за последние пять или шесть десятилетий после катастрофы Второй мировой войны», — заявил бывший посол.

При этом глава берлинского Института глобальной государственной политики Торстен Беннер считает, что Германии необходимо поддерживать инфраструктуру, которая бы позволила создать ядерное оружие в случае необходимости в будущем.