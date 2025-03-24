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Общество

Актриса из «Белого лотоса» рассказала о влиянии сериала на ее жизнь

2 минуты чтения 20:06

63-летняя американская актриса Дженнифер Кулидж, сыгравшая Таню Маккуойд в сериале «Белый лотос», в интервью The Sunday Times заявила, что проект изменил не только ее карьеру, но и личную жизнь. По словам актрисы, «симпатичные парни» стали чаще обращать на нее внимание. 

Кулидж снялась в первом и втором сезонах «Белого лотоса», где сыграла богатую наследницу судоходной компании Таню Маккуойд. Действие сериала происходит на курортах, где героиня легко попадает под влияние мошенников, влюбляется и часто совершает непредсказуемые поступки. В конце второго сезона она погибает, прыгая с яхты, когда пытается спастись от рук итальянских мафиози. 

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Актриса заявила в интервью, что главная роль в сериале сильно изменила личную жизнь. На это повлияла, по мнению Кулидж, трагическая смерть ее героини. «Хотя в “Белом лотосе” я играю полную чудачку, теперь ко мне подходят симпатичные парни, — рассказала актриса. — Людям было очень грустно из-за того, что Таня упала с яхты. Ты нравишься мужчинам больше, если им кажется, что ты пережила что-то тяжелое».

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Кроме того, Кулидж отметила интерес со стороны европейских мужчин. «Европейских мужчин больше привлекает идея спать с женщиной постарше, чем американских. С той, от которой можно ожидать, что она будет умелой и сексуальной. Думаю, мне придется уехать за границу», — пошутила она. 

Актриса долгое время была известна ролью мамы Стифлера из комедии «Американский пирог», которую она сыграла в начале 2000-х. С тем самых пор она больше десяти лет не получала ролей, поэтому участие в «Белом лотосе» стало для нее настоящим прорывом. Роль Тани принесла Кулидж «Эмми», внимание режиссеров и новую волну популярности. 

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