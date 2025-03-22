Жильцы десятков домов не смогли попасть в подъезды из-за хакерской атаки

В Санкт-Петербурге, Москве и Московской области в домах группы компаний ПИК больше суток из-за DDoS-атаки не работает единственный доступный жильцам интернет-провайдер Lovit. Из-за этого у тысяч жителей новостроек пропал домашний интернет, а те жильцы, у которых нет магнитного ключа от подъезда, не могут попасть домой с помощью мобильного приложения, сообщает издание vc.ru.

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Чтобы зайти в подъезды жилых комплексов группы ПИК, людям приходится просить соседей спуститься и открыть дверь, пишут «Новости Москвы». По данным телеграм-канала SHOT, один магнитный ключ от подъезда стоит три тысячи рублей, поэтому многие жильцы не покупали их, пользуясь только мобильным приложением. SHOT пишет, что один мужчина, чтобы попасть домой, заказал доставку из маркетплейса, потому что у курьеров обычно есть ключи от подъездов.

Lovit заявил, что DDoS-атака началась в полдень 21 марта и затронула «ключевые элементы инфраструктуры». В 16:00 в субботу провайдер сообщил о «полном восстановлении доступа», но после сотен комментариев от возмущенных пользователей через три часа признал, что их сервис доступен лишь в некоторых жилых комплексах.

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Downdetector за последний час получил 42 процента жалоб на проблемы с доступом к Lovit из Москвы и области, а также по 13 процентов — из Нижегородской области и Санкт-Петербурга вместе с Ленинградской областью. «Сбой.рф» при этом получил 91 процент жалоб из Москвы и девять процентов — из Подмосковья.

В «Роскомнадзоре» сообщили РБК, что ведомство пытается помочь Lovit с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам. По данным РКН, атака началась в 9:58 21 марта.

Пресс-секретарь группы ПИК Татьяна Гулина-Сейранян не ответила прямо на вопрос BFM, почему жителям домов этого застройщика доступен лишь один интернет-провайдер.