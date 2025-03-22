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Общество

Фэшн-блогершу не пустили в Зимний дворец из-за «слишком нарядного» образа

18:13 22.03.2025

Инстаграм-блогершу из Москвы Алексу и ее подругу долгое время не пускали в Эрмитаж из-за «слишком нарядной» одежды, сообщает «Фонтанка». Рилс об этом в инстаграме девушки уже набрал 4,3 миллиона просмотров.

«Нас развернули на входе в Эрмитаж, потому что мы слишком нарядные», — сообщила Алекса в видео. Она записала разговор с сотрудницей музея, которая подумала, что подруги захотели провести в Зимнем дворце фотосессию. По словам Алексы, их попросили доплатить 10 тысяч рублей «за съемку»..

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На возражение блогерши, что у нее нет фотокамеры, сотрудница заявила, что «современные айфоны позволяют любую съемку делать», и потребовала «переодеться и пойти в обычной одежде». В одном из самых популярных комментариев к рилсу пользователи предлагают устроить флешмоб: «Все красивые придем в Эрмитаж».

Позднее Алекса сообщила, что ее с подругой пропустил «симпатичный мужчина, наверное, директор Эрмитажа». После этого девушка опубликовала в инстаграме несколько фотографий из Зимнего дворца с подписью: «образ был настолько красивый, что нас не пускали в Эрмитаж».

В комментарии Neva.Today Алекса пожаловалась, что музей не хотел возвращать деньги за билеты, когда отказывался пускать девушек. «Впечатление испортилось, потому что к нам отнеслись неуважительно», — заявила блогерша.

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В правилах посещения Эрмитажа сказано, что костюмированная фотосессия в музее стоит 10 тысяч рублей, а свадебная фотосессия — пять тысяч. Администрация музея требует приобрести билеты на всех участников съемки, включая фотографа, и заранее предупредить музей о визите по телефону или электронной почте.

Телеграм-канал Baza дозвонился до Эрмитажа, чтобы взять комментарий, но представитель музея бросил трубку, когда услышал тему разговора.

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