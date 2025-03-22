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Общество

Мужчина потребовал от бывшей жены пособие из-за своего неумения готовить

00:51 22.03.2025

42-летний Саймон Энтвистл потребовал назначить ему пособие на питание в рамках бракоразводного процесса, сообщает The Times со ссылкой на материалы судебного заседания и комментарии его сторон. Он аргументировал свой запрос тем, что не сможет приготовить даже омлет.

Судья удивился такому запросу и ответил: «Учитесь. Это не сложно». Всего мужчина пытался отсудить у бывшей супруги два с половиной миллиона фунтов. Пособие на питание, по его мнению, должно было составить 26 тысяч фунтов в год. Энтвистл обвинил судью в «гендерных предрассудках».

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Журналисты подсчитали, что такого пособия хватило бы, чтобы питаться в ресторанах при отелях Ritz каждый вечер. Экс-супруга Энтвистла, Дженни Хелливелл, предложила ему 500 тысяч фунтов в качестве компенсации за развод, позже увеличив сумму до 800 тысяч фунтов при условии, что ее бывший муж не обратится в суд.

The Times отмечает, что Хелливелл — дочь бизнесмена из Дубая, занимающегося строительным бизнесом. Ее личное состояние оценивается в 60-70 миллионов фунтов, свадьба с Энтвистлом обошлась семье в 500 тысяч фунтов, супруги жили на вилле в ОАЭ стоимостью четыре с половиной миллиона фунтов, ее купил отец невесты.

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Энтвистл подписал брачный договор, по которому он отказывался от претензий на состояние своей жены в случае развода. В результате судебного разбирательства, как сообщают журналисты, он получил 325 тысяч фунтов. Его адвокаты также пытались убедить суд, что Хелливелл использовала «бессовестное давление и использование доминирующего положения», чтобы заставить своего жениха подписать договор, который он не воспринимал в качестве серьезного документа.

Вынося вердикт, судья отметил, что «брак с богатым человеком в течение трех лет не дает права жить так же после того, как отношения закончились».

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