Риэлторы попросили запретить покупать жилье за наличные

Российский союз участников рынка недвижимости направил письмо в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко, Росфинмониторинг и Следственный комитет с предложением запретить покупать жилье на вторичном рынке за наличные средства. Риэлторы утверждают, что в России участились случаи мошенничества при совершении подобных сделок, пишет РБК.

В обращении риэлторов говорится, что из-за мошеннических схем при сделках с недвижимостью покупатели и продавцы теряют как сами объекты, так и денежные средства. Президент Союза рынка недвижимости и гендиректор «Самолета плюс» Александр Попов назвал основной проблемой сделок при наличной оплате отсутствие подтверждения передачи денег. По его словам, это позволяет проводить фиктивные сделки, когда продавец получает деньги и исчезает. Кроме того, наличные часто используются в случаях, когда владелец квартиры продает ее под давлением мошенников, отметил Попов.

Мой бывший покончил с собой Прошло четыре года, а я до сих пор не знаю, как с этим жить Общество 9 минут чтения

По оценкам Союза рынка недвижимости, более 10% сделок в России совершаются с наличными — при передаче денег из рук в руки или через банковскую ячейку. Попов утверждает, что в 90% случаев мошенничества с недвижимостью используется именно этот способ расчета, из-за чего физические лица теряют от 10 до 20 миллиардов рублей в год.

Чтобы решить эту проблему риэлторы предложили властям внести поправку в Гражданский кодекс, установив безналичный способ оплаты единственным методом расчета в сделках при купле-продаже недвижимости. При этом Попов отметил, что для защиты участников сделок необходимо усилить меры безопасности, повысить финансовую грамотность граждан и улучшить законодательство в сфере недвижимости и риэлторской деятельности.

Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес Один из старейших медиагигантов пережил СССР, но споткнулся о Трампа Мир 10 минут чтения

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров, однако, считает, что исключать наличные деньги из сделок по купле-продаже жилья пока преждевременно. Он полагает, что в будущем такие изменения могут быть рассмотрены, но на данный момент они слишком радикальны.



