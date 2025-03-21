EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Риэлторы попросили запретить покупать жилье за наличные

11:19 21.03.2025

Российский союз участников рынка недвижимости направил письмо в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко, Росфинмониторинг и Следственный комитет с предложением запретить покупать жилье на вторичном рынке за наличные средства. Риэлторы утверждают, что в России участились случаи мошенничества при совершении подобных сделок, пишет РБК.

В обращении риэлторов говорится, что из-за мошеннических схем при сделках с недвижимостью покупатели и продавцы теряют как сами объекты, так и денежные средства. Президент Союза рынка недвижимости и гендиректор «Самолета плюс» Александр Попов назвал основной проблемой сделок при наличной оплате отсутствие подтверждения передачи денег. По его словам, это позволяет проводить фиктивные сделки, когда продавец получает деньги и исчезает. Кроме того, наличные часто используются в случаях, когда владелец квартиры продает ее под давлением мошенников, отметил Попов.

Мой бывший покончил с собой
Мой бывший покончил с собой
Прошло четыре года, а я до сих пор не знаю, как с этим жить
Общество9 минут чтения

По оценкам Союза рынка недвижимости, более 10% сделок в России совершаются с наличными — при передаче денег из рук в руки или через банковскую ячейку. Попов утверждает, что в 90% случаев мошенничества с недвижимостью используется именно этот способ расчета, из-за чего физические лица теряют от 10 до 20 миллиардов рублей в год.

Чтобы решить эту проблему риэлторы предложили властям внести поправку в Гражданский кодекс, установив безналичный способ оплаты единственным методом расчета в сделках при купле-продаже недвижимости. При этом Попов отметил, что для защиты участников сделок необходимо усилить меры безопасности, повысить финансовую грамотность граждан и улучшить законодательство в сфере недвижимости и риэлторской деятельности.

Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Один из старейших медиагигантов пережил СССР, но споткнулся о Трампа
Мир10 минут чтения

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров, однако, считает, что исключать наличные деньги из сделок по купле-продаже жилья пока преждевременно. Он полагает, что в будущем такие изменения могут быть рассмотрены, но на данный момент они слишком радикальны.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Пожилой военный в одиночку спас поселок от сноса
Мир
Пожилой военный в одиночку спас поселок от сноса
Он превратил его в «радужную деревню», которую посетили миллионы туристов. На ней смогли заработать, но власти все равно испортили задумку
6 минут чтения
Мой бывший покончил с собой
Общество
Мой бывший покончил с собой
Прошло четыре года, а я до сих пор не знаю, как с этим жить
9 минут чтения
Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Мир
Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Один из старейших медиагигантов пережил СССР, но споткнулся о Трампа
10 минут чтения
Русский дворянин преобразил Флориду
Мир
Русский дворянин преобразил Флориду
Он уехал от репрессий в царской России и основал свой Санкт-Петербург в США. Вот как он выглядит
13 минут чтения
Легендарный британский палач
Мир
Легендарный британский палач
Он тренировался убивать и планировал казни до мельчайших деталей. От его рук погибли более 400 человек, включая невиновных
12 минут чтения
Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»
Мир
Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»
Он хвалит Россию и СССР, отрицает Голодомор и борется с русофобами. Его ролики набирают миллионы просмотров
15 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования