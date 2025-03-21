Власти Санкт-Петербурга пригрозили уголовным делом фитнес-клубу из-за запрета бикини

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Потапенко назвал незаконным действие фитнес-клуба, который запретил плавать в бикини, но разрешил мусульманский купальник. Он пообещал обратиться в прокуратуру, потому что у женщин есть право выбора. В клубе Fitness Plaza уверены, что их правила находятся в рамках закона и никак не связаны с шариатом. По словам администрации, слишком откровенные купальники доставляют дискомфорт посетителям, особенно с детьми.

Петербургский чиновник пообещал проверить информацию о запрете откровенных купальников в Fitness Plaza и, если все подтвердится, подать «обращение в прокуратуру». По его словам, это нарушение о праве выбора, в каком купальнике плавать. «Здесь грань уважаемые хозяева данных заведений перешагнули. Это нарушение Уголовного кодекса РФ», — заявил Потапенко.

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Действия администрации фитнес-клуба он расценил как «навязывание иных норм закона», что является «грубейшим нарушением, если не преступлением». По словам Потапенко, заведению может грозить лишение лицензии и возбуждение уголовных дел.

В середине марта Fitness Plaza запретил посетительницам надевать в бассейн бикини, стринги, микрокини, бандо (купальник без бретелей) и любые неслитные модели. Вместо этого администрация клуба порекомендовала носить более закрытые варианты: модели трусов, полностью закрывающие ягодицы, слитные купальники, а также купальники с шортами, рукавами или буркини — традиционный купальный костюм для мусульманок.

В фитнес-клубе объяснили запрет тем, что излишняя откровенность может вызвать дискомфорт у других клиентов, и что бассейн часто посещают дети. «Правила запрещают находиться в зоне бассейна в слишком откровенной плавательной форме, а также без нее в одном полотенце. Данное ограничение связано с общепринятыми нормами дресс-кода», — отметили в заведении. Представители клуба считают свои правила «более чем светскими».

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Некоторые посетительницы фитнес-клуба заявили, что эти ограничения «напоминают религиозные традиции», и заподозрили клуб в навязывании культурных установок. Гендиректор фитнес-клуба Амрах Набили отверг это обвинение. «Некоторые предметы, да, запрещены. Но я не очень понимаю, как это связано с шариатом? Это спортивный бассейн — разве в спортивном бассейне можно ходить в стрингах?» — сказал он. В руководстве клуба также отметили, что могут подать в суд за «разжигание межнациональной розни».