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Общество

Таяние ледников ставит под угрозу снабжение водой и продовольствием миллиардов человек

12:46 21.03.2025

В Организации Объединенных Наций заявили, что «беспрецедентные» темпы таяния ледников по всему миру ставят под угрозу снабжение продовольствием и водой двух миллиардов человек и будут иметь непредсказуемые последствия. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, которое ссылается на доклад ЮНЕСКО, от таяния ледников и сокращения снегопадов в горных регионах пострадают две трети всего орошаемого сельского хозяйства в мире. Отмечается, что более миллиарда человек сейчас живут в горных регионах. Половина из них, живущая в развивающихся странах, уже столкнулась с отсутствием продовольственной безопасности. Ситуация может еще усугубиться, поскольку производство продовольствия в этих регионах зависит от горных вод, а также от таяния снегов и ледников.

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Жители развитых стран тоже находятся в зоне риска. Так, в США бассейн реки Колорадо страдает от засухи с 2000 года, а более высокие температуры приводят к тому, что большая часть осадков выпадает в виде дождя, который сходит быстрее, чем горный снег, что усугубляет засуху.

«Независимо от того, где мы живем, все мы в той или иной степени зависим от гор и ледников. Но этим природным водным источникам грозит неминуемая опасность», — рассказала Одри Азулай, гендиректор ЮНЕСКО.

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Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала еще одно исследование, в котором сказано, что в прошлом году в мире произошло более 150 климатических катастроф, а скорость таяния ледников оказалась самой высокой за всю историю наблюдений. Так, среди наиболее пострадавших регионов числятся Норвегия, Швеция, Шпицберген и тропические Анды. Восточная Африка в некоторых местах потеряла 80% своих ледников. В Андах с 1998 года растаяло от трети до половины ледников, а в Альпах и Пиренеях — около 40%.

По словам Абу Амани, директора по водным наукам в ЮНЕСКО, таяние ледников также приводит к замене отражающей свет ледяной поверхности на темную почву, которая поглощает тепло. Кроме того, это может вызвать большее количество лавин и наводнений.

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