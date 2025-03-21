США организуют непрямые переговоры между Россией и Украиной

США готовы организовать переговоры между двумя сторонами российско-украинской войны уже в ближайшие дни, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью ABC. Они могут пройти уже 23 марта.

Келлог рассказал, что общение двух сторон будет организовано так, что российская и украинская делегации не будут находиться в одной комнате. Он назвал это «челночной дипломатией», объяснив, что россияне и украинцы будут расположены в разных местах, а перемещаться будут американские переговорщики. Заниматься координацией этого процесса планируют сразу три команды от США под руководством советника по нацбезопасности президента США Майкла Уолца, госсекретаря Марко Рубио и директора планирования политики США Майкла Антона.

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Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф рассказал СМИ, что встреча делегаций Москвы и Вашингтона планируется 23 марта в Саудовской Аравии. На них, по словам чиновника, планируется обсудить не только режим прекращения огня, но и возобновление черноморской зерновой инициативы.

Россия называет иную дату переговоров с США. Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков утверждает, что встреча делегаций двух стран планируется 24 марта, представлять Россию на ней будут председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о встрече «технических специалистов» США и Украины в Саудовской Аравии 24 марта. Ни украинская, ни российская сторона ранее не заявляли, что планируют переговоры друг с другом в непрямом формате. Зеленский уточнял, что американская сторона планирует провести две «параллельные встречи» на одну тематику с каждой из сторон конфликта.