Стали известны города с самыми дорогими и самыми дешевыми билетами в кино

Самые дорогие билеты в театр продаются в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже, а самые дорогие билеты на киносеансы — в Краснодаре, Волгограде и Нижнем Новгороде, сообщила «Афиша Daily» со ссылкой на исследование сервиса «2ГИС». Специалисты сервиса изучили стоимость билетов в 16 российских городах-миллионниках.

Посещение театра для москвичей, петербуржцев и воронежцев обойдется в сумму от 900 рублей за билет, уточнили представители «2ГИС». Билет в кинотеатр в Краснодаре стоит от 395 рублей за сеанс, в Волгограде — от 370 рублей, а в Нижнем Новгороде — от 333 рублей, сообщили авторы исследования.

Редкие фото известных русских писателей начала XX века Чуковский и Толстой — на снимках Леонида Андреева Общество 9 минут чтения

При этом в Волгограде — самые дешевые билеты в театр, их стоимость начинается от 300 рублей, пишет «Афиша Daily». Эта же сумма названа минимальной для театральных билетов в Омске и Казани.

Самые дешевые киносеансы авторы исследования обнаружили в Красноярске, Воронеже и Омске, В этих городах кинотеатральные билеты стоят чуть больше 200 рублей, показал сервис «2ГИС».

В городах-миллионниках поход в театр обходится в два с половиной раза дороже киносеанса. Билет на спектакль в среднем стоит от 770 рублей, тогда как билет в кино ― от 287 рублей, уточнили авторы исследования.

Я три года проработала в стрип-клубе и вебкаме Занималась сексом за деньги, употребляла наркотики и много пила. Но смогла уйти оттуда и начать новую жизнь Общество 9 минут чтения

Пользователи «2ГИС» чаще ищут на онлайн-картах кинотеатры, чем театры, соотношение составляет 53,5% против 46,5%. За последний год доля театров выросла на 9%, сообщила «Афиша Daily». При этом число театров в городах-миллионниках почти в два раза превышает число кинотеатров —786 и 406 соответственно.

По пешей доступности театров среди крупных городов лидирует Красноярск, здесь рядом живут 35% горожан. В тройке лидеров также Екатеринбург (32,6%) и Москва (32,3%). Петербург оказался на четвертом месте с 32,2%, уточнил «2ГИС». У 40% жителей Петербурга, Москвы и Казани в пешей доступности находятся кинотеатры, в остальных крупных городах эта доля жителей меньше, сообщила «Афиша Daily».