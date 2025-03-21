Казахстанского рэпера раскритиковали за странные «ред флаги» у девушек

Казахстанского рэпера The Limba (Мухаметали Ахметжанов) обвинили в сексизме и призвали отменить за то, что он сказал, что большие икры у девушек для него — это «красный флаг». Исполнитель также добавил, что ему не нравятся девушки, которые не могут сформулировано ответить, кто они по национальности и какую музыку слушают. Позже он извинился за высказывания, заявив, что его слова вырвали из контекста.

Подкаст на YouTube-канале VSRAP с рэпером The Limba, музыкантом Yanix и блогерами Satyr и Бустер вышел 11 марта. В нем участники обсуждали «ред-флаги» в девушках, то есть тревожные звоночки в поведении человека, которые могут стать причиной дальнейших проблем в отношениях с ним.

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Больше всего общественный резонанс вызвали необычные «ред-флаги» The Limba. Он заявил, что для него таким являются большие икры на ногах девушек. «Это мой вкус, и мне не по вкусу», — объяснил он. Рэпер также заявил, что не стал бы встречаться с девушкой, которая не может «сформулировано» ответить на вопросы «Кто ты по национальности?» и «Какую музыку ты слушаешь?». Ответы «Ой, у меня там столько всего намешано» и «Я меломанка» для The Limba звучат как клише. Кроме того, по его мнению, таким образом становится понятно, что «человек будто не понял, кто он».

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Список критериев рэпера вызвал негодование среди зрителей. Кто-то назвал его странным и надуманным. Музыканта даже предложили отменить. На что The Limba выложил видео с извинениями, в котором заявил, что его слова вырвали из контекста. «На коленях прошу вас не отменять меня», — попросил музыкант.

По его словам, все описанные в подкасте вещи не являются для него «ред-флагами»: он хорошо относятся ко всем национальностях, а слова про икры были иронией. Рэпер отметил, что задает такие вопросы только для того, чтобы выявить людей, способных критически мыслить. «То есть я не буду убивать человека из-за того, что он ответил неправильно на мои вопросы», — добавил он.