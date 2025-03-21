EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Казахстанского рэпера раскритиковали за странные «ред флаги» у девушек

20:44 21.03.2025

Казахстанского рэпера The Limba (Мухаметали Ахметжанов) обвинили в сексизме и призвали отменить за то, что он сказал, что большие икры у девушек для него — это «красный флаг». Исполнитель также добавил, что ему не нравятся девушки, которые не могут сформулировано ответить, кто они по национальности и какую музыку слушают. Позже он извинился за высказывания, заявив, что его слова вырвали из контекста.

Подкаст на YouTube-канале VSRAP с рэпером The Limba, музыкантом Yanix и блогерами Satyr и Бустер вышел 11 марта. В нем участники обсуждали «ред-флаги» в девушках, то есть тревожные звоночки в поведении человека, которые могут стать причиной дальнейших проблем в отношениях с ним. 

Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»
Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»
Он хвалит Россию и СССР, отрицает Голодомор и борется с русофобами. Его ролики набирают миллионы просмотров
Мир15 минут чтения

Больше всего общественный резонанс вызвали необычные «ред-флаги» The Limba. Он заявил, что для него таким являются большие икры на ногах девушек. «Это мой вкус, и мне не по вкусу», — объяснил он. Рэпер также заявил, что не стал бы встречаться с девушкой, которая не может «сформулировано» ответить на вопросы «Кто ты по национальности?» и «Какую музыку ты слушаешь?». Ответы «Ой, у меня там столько всего намешано» и «Я меломанка» для The Limba звучат как клише. Кроме того, по его мнению, таким образом становится понятно, что «человек будто не понял, кто он».

Патриархат сокращает жизнь
Патриархат сокращает жизнь
Мужчины живут меньше женщин из-за гендерных стереотипов. В России ситуация одна из худших в мире
Общество10 минут чтения

Список критериев рэпера вызвал негодование среди зрителей. Кто-то назвал его странным и надуманным. Музыканта даже предложили отменить. На что The Limba выложил видео с извинениями, в котором заявил, что его слова вырвали из контекста. «На коленях прошу вас не отменять меня», — попросил музыкант.  

По его словам, все описанные в подкасте вещи не являются для него «ред-флагами»: он хорошо относятся ко всем национальностях, а слова про икры были иронией. Рэпер отметил, что задает такие вопросы только для того, чтобы выявить людей, способных критически мыслить. «То есть я не буду убивать человека из-за того, что он ответил неправильно на мои вопросы», — добавил он. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Пожилой военный в одиночку спас поселок от сноса
Мир
Пожилой военный в одиночку спас поселок от сноса
Он превратил его в «радужную деревню», которую посетили миллионы туристов. На ней смогли заработать, но власти все равно испортили задумку
6 минут чтения
Мой бывший покончил с собой
Общество
Мой бывший покончил с собой
Прошло четыре года, а я до сих пор не знаю, как с этим жить
9 минут чтения
Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Мир
Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Один из старейших медиагигантов пережил СССР, но споткнулся о Трампа
10 минут чтения
Русский дворянин преобразил Флориду
Мир
Русский дворянин преобразил Флориду
Он уехал от репрессий в царской России и основал свой Санкт-Петербург в США. Вот как он выглядит
13 минут чтения
Легендарный британский палач
Мир
Легендарный британский палач
Он тренировался убивать и планировал казни до мельчайших деталей. От его рук погибли более 400 человек, включая невиновных
12 минут чтения
Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»
Мир
Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»
Он хвалит Россию и СССР, отрицает Голодомор и борется с русофобами. Его ролики набирают миллионы просмотров
15 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования