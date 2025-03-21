EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Наследник британского престола подъехал на танке к границе с Россией

22:53 21.03.2025

Старший сын короля Великобритании Карла III принц Уэльский Уильям проехался на британском танке Challenger 2 в 140 километрах от российской границы во время визита на военную базу Тапа в Эстонии. Принц посетил Эстонию, чтобы поддержать британские войска, охраняющие страну-партнера по НАТО от угрозы со стороны России, сообщает Би-би-си.

К войне с НАТОй готовы
К войне с НАТОй готовы
Пока Путин радуется положению дел на фронте, российская армия воюет на «сараях»
Политика10 минут чтения

На военной базе Тапа принц Уильям пообщался с британскими, эстонскими и французскими военными и осмотрел военную технику союзников. По данным Би-би-си, наследный принц интересовался, как меняется военная тактика с учетом растущей угрозы беспилотников, и спрашивал у администрации базы, есть ли стигматизация военных, у которых диагностированы психические расстройства.

Во время двухдневной поездки в Эстонию принц Уильям также встретился с жителями Таллина и посетил школу для детей-беженцев из Украины. «Украинская стойкость проявляется повсюду. У вас очень хороший дух, очень добрые души, это очень важно», — цитирует Би-би-си обращение принца Уильяма к школьникам.

Что о войне знает Дональд Трамп?
Что о войне знает Дональд Трамп?
Судя по его риторике, не то, что она представляет собой на самом деле
Политика4 минуты чтения

После визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, где произошла перепалка между ним и президентом США Дональдом Трампом, король Великобритании Карл III принял Зеленского в своей резиденции в Сандрингеме. В это же время в Лондоне проходил саммит глав европейских государств о поддержке Украины и завершении войны. Би-би-си называет этот жест короля символом поддержки Украины и желания Карля III наладить отношения между Зеленским и Трампом, который с уважением относится к Британской короне.

В Литве для обороны страны присутствуют войска США и Германии. Вчера президент Литвы Гинтанас Науседа предупредил, что у страны есть не более 4-5 лет на подготовку к российской агрессии.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я работаю могильщиком
Общество
Я работаю могильщиком
Моя работа помогает ценить время и жизнь, а люди постоянно дают нам водку. Заменить нас некому
10 минут чтения
Пожилой военный в одиночку спас поселок от сноса
Мир
Пожилой военный в одиночку спас поселок от сноса
Он превратил его в «радужную деревню», которую посетили миллионы туристов. На ней смогли заработать, но власти все равно испортили задумку
6 минут чтения
Мой бывший покончил с собой
Общество
Мой бывший покончил с собой
Прошло четыре года, а я до сих пор не знаю, как с этим жить
9 минут чтения
Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Мир
Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Один из старейших медиагигантов пережил СССР, но споткнулся о Трампа
10 минут чтения
Русский дворянин преобразил Флориду
Мир
Русский дворянин преобразил Флориду
Он уехал от репрессий в царской России и основал свой Санкт-Петербург в США. Вот как он выглядит
13 минут чтения
Легендарный британский палач
Мир
Легендарный британский палач
Он тренировался убивать и планировал казни до мельчайших деталей. От его рук погибли более 400 человек, включая невиновных
12 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования