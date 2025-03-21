Наследник британского престола подъехал на танке к границе с Россией

Старший сын короля Великобритании Карла III принц Уэльский Уильям проехался на британском танке Challenger 2 в 140 километрах от российской границы во время визита на военную базу Тапа в Эстонии. Принц посетил Эстонию, чтобы поддержать британские войска, охраняющие страну-партнера по НАТО от угрозы со стороны России, сообщает Би-би-си.

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На военной базе Тапа принц Уильям пообщался с британскими, эстонскими и французскими военными и осмотрел военную технику союзников. По данным Би-би-си, наследный принц интересовался, как меняется военная тактика с учетом растущей угрозы беспилотников, и спрашивал у администрации базы, есть ли стигматизация военных, у которых диагностированы психические расстройства.

Во время двухдневной поездки в Эстонию принц Уильям также встретился с жителями Таллина и посетил школу для детей-беженцев из Украины. «Украинская стойкость проявляется повсюду. У вас очень хороший дух, очень добрые души, это очень важно», — цитирует Би-би-си обращение принца Уильяма к школьникам.

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После визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, где произошла перепалка между ним и президентом США Дональдом Трампом, король Великобритании Карл III принял Зеленского в своей резиденции в Сандрингеме. В это же время в Лондоне проходил саммит глав европейских государств о поддержке Украины и завершении войны. Би-би-си называет этот жест короля символом поддержки Украины и желания Карля III наладить отношения между Зеленским и Трампом, который с уважением относится к Британской короне.

В Литве для обороны страны присутствуют войска США и Германии. Вчера президент Литвы Гинтанас Науседа предупредил, что у страны есть не более 4-5 лет на подготовку к российской агрессии.